張立威曾「讓金城武笑到倒地」！名導朱延平吐哀思：是最強綠葉

▲張立威(右)曾在《報告班長》、《狗蛋大兵》等經典國片中演出，如今傳出過世噩耗。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

演員張立威（胖胖哥）於大年初一在大陸的潞河醫院去世，享年56歲，他過去曾主演許多軍教片，多擔任喜劇角色，代表作品有《報告班長》系列、《狗蛋大兵》等經典國片。噩耗曝光後，導演朱延平表示，自己的每部電影幾乎都有張立威的身影，對方曾在現場把金城武笑倒在地，「真的不捨，胖胖⋯⋯一路好走」。

朱延平今天（31日）在臉書發文悼念張立威，「幾乎我的每一部電影都有胖胖的演出，堪稱台灣最厲害第一把的綠葉，逃學戰警裡面的胖胖跟楊采妮合唱一首『妹妹坐船頭』，現場把金城武笑到倒在地上沒辦法拍攝，這就是最強綠葉⋯張立威『胖胖』，真的不捨，胖胖⋯⋯一路好走」。

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曾和張立威合作《小鬼遇到兵》的女星王彩樺也發文哀悼，「胖胖，懷念以前我們一起拍電影、一起演短劇、一起吃吃喝喝。知道你在大陸發展的很好，替你非常高興」。得知張立威的死訊後，王彩樺相當難過，悲痛寫下「萬般不捨，我的老朋友一路好走」。

據了解，張立威國中畢業後在連鎖餐飲「三商巧福」打工，在與工作夥伴快樂相處中，啟發出喜感演戲天份，曾飾演多部喜劇，但身份多為男配角，以甘草人物的形象較為觀眾所知，尤其在軍教片與校園類作品中較常出現，2000年後演藝事業轉往中國大陸地區做為發展重心，如今傳出去世消息，讓人深感不捨。

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