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澳門F.I.R隊長首登春晚！　合作偶像天后容祖兒揭她「私下暖舉」

記者劉宛欣／綜合報導

有「澳門F.I.R」之稱的MFM，隊長羅嘉豪（Hyper Lo）於除夕夜首度登上央視春晚，與偶像女神容祖兒（Joey）同台獻唱，他也剛推出個人單曲〈背了願望向前走〉，可謂雙喜臨門，他大呼：「不可置信！太夢幻了！」還大讚偶像容祖兒私下很親切、照顧他，更邀請他去看自己5月在澳門的演唱會。

▲MFM隊長羅嘉豪（Hyper Lo）登春晚。（圖／超級娛樂提供）

▲MFM隊長羅嘉豪（Hyper Lo）登春晚。（圖／超級娛樂提供）

MFM曾來台推出專輯《限時動態》，當時兩男一女的組合，唱跳皆宜，大受矚目，贏得「澳門F.I.R」封號，而最令人印象深刻的是，在發片記者會上，香港天后容祖兒特別錄製祝福VCR，讓忠實粉絲的三人當場又驚又喜淚灑舞台。努力不懈的MFM更上層樓，獲央視邀請登春晚，但無奈成員祖絲和AJ分身乏術，只能忍痛放棄，由嘉豪代表與容祖兒同台。

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嘉豪表示能夠登上央視春晚，是一種榮耀和自豪，央視春晚應該是很多歌手夢想的舞台，嘉豪也一樣從小就很渴望登上央視春晚，「身為歌手，以前會覺得這是一件遙不可及的事，但近期接連參加了央視的跨年，現在又能登上央視春晚這個夢想的舞台，非常感恩。」

▲MFM隊長羅嘉豪（Hyper Lo）登春晚。（圖／超級娛樂提供）

▲羅嘉豪、容祖兒、楊宗緯和郁可唯一起合唱新曲〈如意〉。（圖／超級娛樂提供）

在除夕春晚上，羅嘉豪、容祖兒、楊宗緯和郁可唯一起合唱新曲〈如意〉，嘉豪表示：「旋律和歌詞都非常溫暖，歌詞很細膩的形容回家團圓的感覺，我演唱的時候心裡面會有一股暖流，會讓我有一種想要馬上回家抱抱我家人們的衝動。」嘉豪一直以來在音樂道路上不斷探索努力，於澳門已累計創作及發行了接近兩百首歌曲，首次發行的單曲〈背了願望向前走〉參與了歌詞創作，在創作的過程中，與製作團隊投入了大量的心血。

歌曲中是嘉豪對成長的感悟，「小時候的我，談起以後，總會像個大人，扛起所有」，青春年少時懷揣夢想、充滿擔當的自己。而「離家後曾幻想擁有，誰的溫柔，每當舊夢醒來後，卻一無所有」，道出了眾多離家在外逐夢路上的孤獨與失落。嘉豪表示，創作了這麼多歌曲，這首是第一次獻給爸媽的歌曲，謝謝他們多年來的支持和鼓勵。「我說過讓你們生活無憂，怎麼就兩手空空，流年卻是我抓不住的冷風」，則是對未能實現承諾的無奈與感慨。

但歌曲並未就此陷入低落，「我背了一年願望，向前走，最後卻走回到家門口，母親說健康平安就足夠，父親說人生不用非要多成功」，父母溫暖的言語，都是對我們的支持理解，無論在外經歷多少風雨，家永遠是溫暖的港灣。在追求夢想的道路上，經歷挫折與迷茫，卻始終懷揣希望前行。正是因為所有的底氣來自家人的支持。讓所有困難都顯得微不足道，也有面對的勇氣。〈背了願望向前走〉傳遞了積極向上的生活態度和濃濃的親情溫暖，希望通過這首歌激勵更多的人勇敢面對生活中的挑戰，不要放棄自己的夢想。

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