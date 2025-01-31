拍陳晨威臉頰兩下挨轟不尊重！　曾國城怒發聲反擊：我才是受害者

記者劉宛欣／綜合報導

由曾國城擔任主持人的除夕特別節目《民視第一發發發》，前往彰化芬園與鄉親玩遊戲，來賓請到「台灣英雄」棒球國手陳晨威、陳冠宇和莊昕諺等人。然而，由於曾國城在節目中拍了陳晨威臉頰兩下，被社群上的網友批評「很不尊重人」對此，民視副總許念台回應緩頰「不是真的打，台灣英雄參加錄影也很投入，現場互動起來很有效果」，隨後，曾國城也受訪給出了回應。

▲曾國城拍了陳晨威臉頰惹議。（圖／翻攝自YouTube）

根據《三立新聞網》報導，曾國城表示「網友他們感覺是他們感覺，當天效果蠻好的啊，除非本人不愉快覺得城哥欺負我，不然你們幹嘛跟網友隨之起舞？」他也喊話批評自己的網友，搞清楚當事人的真實感受，呼籲「我覺得我才是受害者，請大家好好過日子吧，不要惹事生非！」看得出在年節期間捲入輿論風波感到相當無奈。

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▲曾國城回應。（圖／記者黃克翔攝）

此前，對於節目內容中曾國城的動作掀起社群上的批評，民視執行副總許念台表示：「那並不是真的打，台灣英雄參加錄影也很投入，現場互動起來很有效果；不過我們還是會提醒主持人多注意，畢竟選手不是純藝人，以免影響觀感。」

節目的遊戲過程中，主持人曾國城見陳晨威表情嚴肅，開玩笑要對方「多笑一點」，並拍了他臉頰兩下。不過該舉動在社群引起熱議，有網友認為這是呼巴掌，非常不尊重，但也有人跳出來緩頰，認為只是節目效果無須放大解釋。