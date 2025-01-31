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AV女優「最不堪的拍片回憶」　上原亞衣、並木優揭辛酸

記者劉宜庭／綜合報導

在日本AV界，許多女優以其出色的表現和迷人的外貌贏得了廣泛的關注。然而，拍攝過程中所面臨的挑戰與心酸卻常常被忽視。吉澤明步和上原亞衣等多名知名女優，都曾分享拍片過程中最不堪的回憶，讓人對這個行業有了更深刻的理解。

1. 上原亞衣

▲上原亞衣粉絲崩潰發文。（圖／翻攝自上原亞衣Instagram）

▲上原亞衣。（圖／翻攝自上原亞衣Instagram）

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上原亞衣曾提到在拍攝《吞精百發》時的困境。在這部作品中，需要在短時間內吞下大量精液，這讓她感到極度不適。此外，她還提到與一位黑人男優合作時，由於對方的尺寸過大，使得拍攝過程變得相當艱辛。

2.吉澤明步

▲吉澤明步 。（圖／翻攝自Instagram／akiho_net）

▲吉澤明步 。（圖／翻攝自Instagram／akiho_net）

日本知名AV天后吉澤明步以艷麗的臉蛋和豪放的作風聞名。然而，即使是身經百戰的她，也有讓她感到不舒服的拍片經驗。她曾透露，拍片過程中，曾因劇情需要，被男優「舔腋下」，這讓她感到既噁心又害羞。

3. 並木優

AV女優並木優專訪專拍（圖/記者黃克翔攝）

▲並木優。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

日本AV女優並木優以天使般的臉孔和火辣的身材而聞名，她的作風大膽，深受粉絲喜愛。然而，並木優也有不愉快的拍片經驗，讓她至今記憶猶新。她曾透露，拍片時最讓她受不了的不是對方的外貌或年紀，而是「體臭」。她直言，「之前拍片遇過，有味道真的很可怕」，這種經歷讓她印象深刻。

4. 麻生希

麻生希專訪(圖／記者張一中攝)

▲麻生希。（圖／資料照）

麻生希因為甜美外表和與台灣名模林志玲相似的臉蛋而迅速走紅，擁有170公分的高挑身材和E罩杯上圍，渾然天成的明星臉，讓她在出道初期就吸引了大量粉絲的關注。然而，最讓她受不了的一次拍攝經驗是和男優進行「站立性愛」。整個過程中，她必須從頭到尾站著，無法休息，讓她感到非常吃力。這樣的拍攝方式不僅讓她感到身體疲憊，還增加了拍攝的難度和壓力。

此外，麻生希還提到，拍AV最辛苦的部分其實是要不斷補充水分，但又必須忍著不上廁所。這樣的情況讓她覺得非常痛苦，因為在長時間的拍攝過程中，身體的需求和工作要求之間往往會產生矛盾，這也是她在拍攝中最難以忍受的一點。

5. 奧田咲

AV女優 奧田咲見面會（泳衣）(圖/記者陳明仁攝)

▲奧田咲。（圖／資料照）

有著「AV界小隻馬」美譽的AV女優奧田咲也曾透露，讓她最害怕的拍攝經驗莫過於參與3P作品的拍攝。她擔心自己會跟不上另一位女優的節奏，這種擔憂讓她在拍攝時感到壓力山大。

6. 深田詠美

▲深田詠美（圖／翻攝自Instagram／eimi0318）

▲深田詠美。（圖／翻攝自Instagram／eimi0318）

深田詠美在業界努力工作出名，過去來台受訪時曾透露，多一個月拍25支片，且該工作量長達3個月，等於3個月75支片，坦言最累的就是「工作時長較長，曾經早上8點開拍，結束已經晚上10點，但有些導演有自己的堅持，曾經拍到半夜4點，只睡4小時隔天又要上工。」

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上原亞衣, 吉澤明步, 並木優, 麻生希, 奧田咲, 深田詠美

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