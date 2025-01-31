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李雨霏哭訴「國小遭舅舅猥褻」！惡行遭曝光死不認　她崩潰自殘　

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸新生代創作歌手李雨霏近年演藝事業也逐漸起飛，2024年初更在北京成功舉辦個人演唱會。然而，近日她卻突然在微博吐露出難以啟齒的傷痛往事。1月30日，她發佈了一段情緒真摯的影片，首度公開自己在童年時期遭遇舅舅猥褻的惡行，影片一經發布立即引發網友廣大迴響，衝上微博熱搜。

▲李雨霏。（圖／翻攝自李雨霏微博）

▲李雨霏突然吐露童年遭親人猥褻經歷。（圖／翻攝自李雨霏微博）

在影片中，李雨霏透露自己從小與外婆一起生活，卻在國小時遭舅舅猥褻，包含摸下體、舌吻等恐怖惡行，她一直將這段痛苦回憶埋藏在心裡，因為知道外婆疼愛兒子，因此未曾向外婆透露，她後來向母親傾訴及尋求心理諮商等方式試圖治療傷痛。

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▲李雨霏。（圖／翻攝自李雨霏微博）

▲李雨霏指控舅舅裝傻。（圖／翻攝自李雨霏微博）

而之所以這次公開發聲，竟是來自加害者在近日毫無愧疚地向李雨霏傳送拜年訊息。當她試圖提醒舅舅曾經的惡行時，對方卻回應「不記得」，這樣的態度讓她無法接受「讓我覺得非常憤怒，特別無力特別難過，我想到非常多極端方式，甚至傷害自己」，情緒激動的她，一度講到哽咽。

身為公眾人物，李雨霏深思熟慮後決定挺身而出，希望藉由分享自身經歷，為遭遇相似傷害的人們發聲。她在影片中哽咽表示：「第一，我們是同行的，你不是一個人；第二，我希望身邊的人不要再去受傷害。」同時，她也呼籲大眾提高警覺，善盡照顧身邊親友的責任，並發願：「希望2025年壞的人越來越少，好的人越來越多。」

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