記者劉宛欣／綜合報導

來自美國密西根州的女饒舌歌手德莫斯（Dank Demoss）近日因公開爆料「體型歧視」事件而引發關注。她指控日前準備與朋友一同前往觀看球賽時，透過乘車平台「Lyft」叫車。然而司機到場見到她後，卻表示「車子無法承受她的重量」，因此拒絕載她。讓德莫斯感到被歧視，她隨後在社群公開此事，並計劃提告，要求Lyft平台賠償數百萬美元。

▲德莫斯控訴叫車平台司機歧視。（圖／翻攝自Dank Demoss Instagram）

根據外媒報導，德莫斯來自底特律，除了有著出色的音樂才華外，豐腴身材也是她的特色之一。這次事件發生在她與朋友約好一起觀看球賽時，選擇用Lyft叫車。司機到場卻告訴她「妳坐不進這輛車」，解釋稱自己的車子無法承受她的體重，甚至建議她使用Uber平台叫一輛更大的車，自己則會退還車費，讓德莫斯不必支付任何費用。

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▲司機以德莫斯的體型無法坐進車子為由，請她改叫別台車。（圖／翻攝自Dank Demoss Instagram）

對此，德莫斯感到非常憤怒和不解，她將與司機的對話錄製並分享至社群上，表示自己曾經搭乘過更小的車，而司機的說法讓她感受到極大的歧視。德莫斯隨即聘請律師，準備向Lyft平台提出歧視訴訟，要求數百萬美元的賠償。她強調這種體型歧視的行徑，無異於種族、宗教歧視。

德莫斯的律師指出，根據密西根州的法律，任何基於外貌特徵的歧視行為都是不被允許的，雖然Lyft平台表示司機可以因為安全問題拒絕載客，但絕不能因為乘客的外觀特徵而拒載。對此，Lyft也發布了聲明，強烈譴責一切形式的歧視，並重申每個人都應該受到平等尊重和對待。然而，儘管Lyft表示會積極處理此事，德莫斯依然堅持要透過法律途徑捍衛自己的權益。