記者王靖淳／綜合報導

在娛樂圈中，有不少女星以其獨特且前衛的感情觀，受到外界討論及關注，她們不只在事業上表現出色，更在私生活中展現對傳統戀愛觀的顛覆及挑戰。這4位女星以其獨立自主的形象，重新定義現代戀愛的可能性，不論是公開反對婚姻制度，還是提倡自我價值和愛情自由，她們都以真實的生活態度，鼓勵女性追求真正的情感滿足。

▲談戀愛超前衛4女星。（圖／王靖淳製圖）

李芳雯以其絕美外貌和獨立自主的愛情觀念廣受關注，不過她一直堅持不婚不生的原則，更訂下4項愛情公約「不要求對方對她負責」、「不限制對方的忠誠」、不干涉個人的穿著選擇」、「堅持終身不婚不生。」她享受戀愛中的每一刻，認為愛情的火花是重要的，卻不追求永恆，只珍惜彼此間曾有的美好時光。

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▲李芳雯曾自爆和某任男友床戰高達400多次。（圖／翻攝自Facebook／李芳雯）

李芳雯曾在接受節目《單身行不行》訪問時透露，她與一名演藝圈內的男友有過一段戀愛關係，兩人在性事上十分契合，一年內的親密次數超過400次。然而，因為對方是家中獨子，有傳宗接代的壓力，而她則明確表示不願結婚生子。儘管雙方曾努力維持關係，最終因為基本立場的差異，選擇和平分手，不再耽誤彼此。

▲佳娜、祖雄從砲友變情人。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）

馬來西亞男星祖雄與烏克蘭籍女星佳娜從砲友升格情侶，小倆口日前常上節目公開談論私密性事，甚至大方承認「性生活在感情裡占比60%以上」。兩人在2023年宣布結婚，隔年1月生下寶貝女兒「內內」。不過日前佳娜在IG開放網友問答時曾坦言，計劃今年下半年，開始（準備）懷第2胎。

▲薔薔戀愛觀相當前衛。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

薔薔過去曾分享她對於單身、自愛，以及女性獨立的看法。她坦言寧願單身，也不願與一個不愛她的人生活在一起，強調這種生活只會帶來折磨。她鼓勵女性不應因一時衝動而結婚，這樣往往會帶來更多麻煩和不幸。薔薔表示她是個不會強迫自己忍受不幸的人，並呼籲女性要如何被對待，就該以同樣的方式回應。薔薔提到女性應該要有自信，並將重心放在自己身上，同時也指出，女性應該掌握主導權，決定自己是否要與某人結婚，而不是被男性所左右。

▲周揚青表示不會再和藝人交往。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）

大陸網紅周揚青曾和藝人羅志祥交往，不過兩人在2020年宣布分手，日前女方開直播坦言，自己應該不會再和藝人談戀愛，同時也大方接露背後的原因。她提到，許多藝人由於職業限制，無法公開自己的戀情，這是她感到遺憾的原因。周揚青表示，如果自己遇到一段穩定的戀情，她會選擇公開，想大方地讓全世界知道她幸福，因此未來她可能不會再選擇與圈內人士交往，因為與藝人交往常常伴隨無法公開的壓力，這對她來說是個負擔。