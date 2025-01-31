ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

美女主播「遭男諧星強拉開房」！木下隆行道歉…她怒揭被脫衣噴體液

記者陳芊秀／綜合報導

擁有60萬粉絲的日本YouTuber青木歌音曾是電視節目女主播，日前拍片踢爆曾被富士電視台的某位高層人物索吻強摸性騷，近日再爆曾被兩名諧星性騷擾，且其中一名更強行拉她去飯店開房。日網揣測該名諧星是TKO木下（木下隆行），對此本人拍片道歉，認了曾邀約開房，但是否認有強迫。

▲▼曾擔任女主播的YouTuber青木歌音踢爆遭男諧星強拉開房。（圖／翻攝自X、YouTube）

▲曾擔任女主播的YouTuber青木歌音踢爆遭男諧星強拉開房。（圖／翻攝自X）

青木歌音於1月25日在X上發文，並爆出與一名男諧星共進晚餐後，被抓著手臂強行帶去開房，拼命抵抗後，男諧星不悅地說「那我走了」，才得以逃脫。她更指出該名諧星還經營服飾品牌，而日網則直指是當紅諧星、並且有開設潮牌的木下隆行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼曾擔任女主播的YouTuber青木歌音踢爆遭男諧星強拉開房。（圖／翻攝自X、YouTube）

▲木下隆行拍片道歉，坦承10年前曾邀青木歌音到飯店開房，否認強迫。（圖／翻攝自YouTube）

木下隆行昨日（30）晚間透過YouTube影片發聲，坦承2015年與青木歌音因節目相識，並私訊邀約吃晚餐、飯店開房等，但是對於遭控「強行拉去飯店」一事則否認道「我沒有這樣的想法，也不認為我的行為是強迫性的。」但他也鞠躬道歉表示：「如果讓對方感到如此，那是我的不對，我為此感到抱歉。」同時他解釋自己是出於對女方的好感提出邀約，「不是利用自己的地位」，而女方指出他最後反應不悅離開，對此坦承「當時確實不開心」。

影片以問答方式進行，木下隆行面對問題，反省口吻說：「事後我沒有好好處理，這也是我的不足。過了10年她依然記得這件事，顯然這對她造成了持續的影響。我看到她的發文時，想到自己當年工作順利，或許有些得意忘形，對此感到非常懊悔。」他最後表示「即使現在說這些可能為時已晚，但我由衷為當時的行為感到抱歉。」並在影片中鞠躬道歉。

▲▼曾擔任女主播的YouTuber青木歌音踢爆遭男諧星強拉開房。（圖／翻攝自X、YouTube）

▲木下隆行鞠躬道歉。（圖／翻攝自YouTube）

然而影片發表後，青木歌音再度發文反駁，並還原當天的狀況。她原本與木下隆行共進晚餐，男方結帳時說「怎麼可能只是吃飯就算了啊。」她隨後被強抓手臂上了一輛疑似早就準備好的計程車，接著被帶去開房。

而青木歌音在房間裡遭強脫衣服，她拼命抵抗，雙方拉扯之際，她毛衣的領口被扯破，當時判斷已經無法逃脫，只好服從木下隆行的指示做前戲，「但當到了最後一步，他想進一步插入時，我試圖抵抗。他臉色變得不悅，說：『算了，讓我解決掉就好。』然後要求我用手幫他解決。最後，他將精液噴在我的身上，結束了一切。」她還提到，木下隆行事後不悅的態度讓她非常不安，對方要求她先離開飯店，貼文最後強調：「我沒有必要編造這些故事，這只會損害我的名譽，讓我成為壞人。我所說的都是事實。」而該則貼文觀看次數已經超過1500萬。

▲▼曾擔任女主播的YouTuber青木歌音踢爆遭男諧星強拉開房。（圖／翻攝自X、YouTube）

▲青木歌音看完木下隆行影片，否認男方說法，再控遭對方強行脫衣。（圖／翻攝自X）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

推薦閱讀

新年傳噩耗！《報告班長》張立威過世享年56歲　好友李興文悲痛發聲

新年傳噩耗！《報告班長》張立威過世享年56歲　好友李興文悲痛發聲

《報告班長》張立威最後身影！　半年前暴瘦臉頰凹陷…新劇變遺作

《報告班長》張立威最後身影！　半年前暴瘦臉頰凹陷…新劇變遺作

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

女星「1年床戰男友400次」！佳娜祖雄砲友變夫妻　4女星超前衛戀愛史

女星「1年床戰男友400次」！佳娜祖雄砲友變夫妻　4女星超前衛戀愛史

大年初三「赤狗日」忌行房！年節最凶日6禁忌…這天睡到飽原因曝

大年初三「赤狗日」忌行房！年節最凶日6禁忌…這天睡到飽原因曝

台大5姬近況曝！資工彌淡出12年爆整形「發不自殺聲明」　剩1人在圈內

台大5姬近況曝！資工彌淡出12年爆整形「發不自殺聲明」　剩1人在圈內

8女星家世超狂！張鈞甯爺爺是「宮原眼科」屋主　安以軒東區包租婆世家

8女星家世超狂！張鈞甯爺爺是「宮原眼科」屋主　安以軒東區包租婆世家

趙小僑育女拍片1舉動遭酸「把小孩教壞了」！　劉亮佐罕見嚴肅親回應

趙小僑育女拍片1舉動遭酸「把小孩教壞了」！　劉亮佐罕見嚴肅親回應

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬　4位美女女優出道前本職曝光

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬　4位美女女優出道前本職曝光

2024明星情侶反轉認愛超炸裂！　這一對「嘴硬5年」直接懷孕領證

2024明星情侶反轉認愛超炸裂！　這一對「嘴硬5年」直接懷孕領證

YTR金針菇遭黃標爆哭！「1年0收入」借錢拍片　12粉絲→百萬訂閱辛酸史

YTR金針菇遭黃標爆哭！「1年0收入」借錢拍片　12粉絲→百萬訂閱辛酸史

趙露思實現10年夢想！　千字文吐露「公開病情原因」

趙露思實現10年夢想！　千字文吐露「公開病情原因」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

新年傳噩耗！《報告班長》張立威過世享年56歲　好友李興文悲痛發聲

《報告班長》張立威最後身影！　半年前暴瘦臉頰凹陷…新劇變遺作

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

女星「1年床戰男友400次」！佳娜祖雄砲友變夫妻　4女星超前衛戀愛史

大年初三「赤狗日」忌行房！年節最凶日6禁忌…這天睡到飽原因曝

台大5姬近況曝！資工彌淡出12年爆整形「發不自殺聲明」　剩1人在圈內

8女星家世超狂！張鈞甯爺爺是「宮原眼科」屋主　安以軒東區包租婆世家

趙小僑育女拍片1舉動遭酸「把小孩教壞了」！　劉亮佐罕見嚴肅親回應

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬　4位美女女優出道前本職曝光

2024明星情侶反轉認愛超炸裂！　這一對「嘴硬5年」直接懷孕領證

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

YouTuber, 性騷, 日本娛樂圈, 青木歌音, 諧星

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 美女主播「遭男諧星強拉開房」！木下隆行道歉…她怒揭被脫衣噴體液
  2. 「8大無名正妹」近況曝！傳奇網紅結婚當媽　4人已死會升格人妻
  3. 整理5女星瘦身攻略！李佳豫「番茄汁減肥法」　鞠婧禕一口麵包嚼32下
  4. 56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬　4位美女女優出道前本職曝光
  5. 賴慧如阿嬤罹癌…從「不諒解她二婚」態度逆轉：約好要牽我走紅地毯
  6. 大年初三「赤狗日」忌行房！年節最凶日6禁忌…這天睡到飽原因曝
  7. 台大5姬近況曝！資工彌淡出12年爆整形「發不自殺聲明」　剩1人在圈內
  8. 小孟老師／1月31日星座運勢　獅子快出門「金主在等你」
  9. 《報告班長》張立威最後身影！　半年前暴瘦臉頰凹陷…新劇變遺作
  10. 8女星家世超狂！張鈞甯爺爺是「宮原眼科」屋主　安以軒東區包租婆世家

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366