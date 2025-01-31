美女主播「遭男諧星強拉開房」！木下隆行道歉…她怒揭被脫衣噴體液

記者陳芊秀／綜合報導

擁有60萬粉絲的日本YouTuber青木歌音曾是電視節目女主播，日前拍片踢爆曾被富士電視台的某位高層人物索吻強摸性騷，近日再爆曾被兩名諧星性騷擾，且其中一名更強行拉她去飯店開房。日網揣測該名諧星是TKO木下（木下隆行），對此本人拍片道歉，認了曾邀約開房，但是否認有強迫。

▲曾擔任女主播的YouTuber青木歌音踢爆遭男諧星強拉開房。（圖／翻攝自X）

青木歌音於1月25日在X上發文，並爆出與一名男諧星共進晚餐後，被抓著手臂強行帶去開房，拼命抵抗後，男諧星不悅地說「那我走了」，才得以逃脫。她更指出該名諧星還經營服飾品牌，而日網則直指是當紅諧星、並且有開設潮牌的木下隆行。

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▲木下隆行拍片道歉，坦承10年前曾邀青木歌音到飯店開房，否認強迫。（圖／翻攝自YouTube）

木下隆行昨日（30）晚間透過YouTube影片發聲，坦承2015年與青木歌音因節目相識，並私訊邀約吃晚餐、飯店開房等，但是對於遭控「強行拉去飯店」一事則否認道「我沒有這樣的想法，也不認為我的行為是強迫性的。」但他也鞠躬道歉表示：「如果讓對方感到如此，那是我的不對，我為此感到抱歉。」同時他解釋自己是出於對女方的好感提出邀約，「不是利用自己的地位」，而女方指出他最後反應不悅離開，對此坦承「當時確實不開心」。

影片以問答方式進行，木下隆行面對問題，反省口吻說：「事後我沒有好好處理，這也是我的不足。過了10年她依然記得這件事，顯然這對她造成了持續的影響。我看到她的發文時，想到自己當年工作順利，或許有些得意忘形，對此感到非常懊悔。」他最後表示「即使現在說這些可能為時已晚，但我由衷為當時的行為感到抱歉。」並在影片中鞠躬道歉。

▲木下隆行鞠躬道歉。（圖／翻攝自YouTube）

然而影片發表後，青木歌音再度發文反駁，並還原當天的狀況。她原本與木下隆行共進晚餐，男方結帳時說「怎麼可能只是吃飯就算了啊。」她隨後被強抓手臂上了一輛疑似早就準備好的計程車，接著被帶去開房。

而青木歌音在房間裡遭強脫衣服，她拼命抵抗，雙方拉扯之際，她毛衣的領口被扯破，當時判斷已經無法逃脫，只好服從木下隆行的指示做前戲，「但當到了最後一步，他想進一步插入時，我試圖抵抗。他臉色變得不悅，說：『算了，讓我解決掉就好。』然後要求我用手幫他解決。最後，他將精液噴在我的身上，結束了一切。」她還提到，木下隆行事後不悅的態度讓她非常不安，對方要求她先離開飯店，貼文最後強調：「我沒有必要編造這些故事，這只會損害我的名譽，讓我成為壞人。我所說的都是事實。」而該則貼文觀看次數已經超過1500萬。

▲青木歌音看完木下隆行影片，否認男方說法，再控遭對方強行脫衣。（圖／翻攝自X）