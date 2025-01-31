曾為兒停工2年！江美琪「2育兒觀念」被讚爆　兒子超暖性格逼哭她

記者蔡琛儀／專訪

睽違6年，江美琪在去年推出新專輯《圓的? 圓的!》，專輯中一首歌曲〈幸福有如平常一日〉還請到9歲兒子睦睦獻聲；她當年在兒子一出生後選擇全面停工，專心陪伴孩子，她形容這段時間為「幸福存摺的建立」：「在孩子小的時候，我把所有的時間和愛都給了他，這讓我們之間建立了深厚的信任和安全感。」過去在體罰教育中成長的她，也堅持不打小孩，如今兒子懂事但又適性成長，讓江美琪相當欣慰。

▲江美琪去年推出專輯《圓的? 圓的!》。（圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到親子相處的挑戰，江美琪坦言，自己耐性在育兒過程中被磨練了許多：「當然我會對他發脾氣，但我之後會覺得用情緒對他是否不好，就會反省，所以要發脾氣的時候就會先深呼吸，情緒平撫再跟他說，我們也都一直在學習。」

好在兒子也算懂事，她透露在兒子2歲多的時候，曾和老公挑戰全家一起飛沖繩旅遊，「我那時還跟我先生說，很擔心吵到別人，但還是想挑戰，零食玩具都帶了。」結果一個多小時的旅程，兒子全程不哭不鬧，乖乖在位子上看風景；有時兒子急著想跟她說話，不小心打斷她和別人的對話，「我會跟他說這樣不禮貌，要適時的教育一下。」

▲江美琪和9歲兒子睦睦母子情深。（圖／翻攝江美琪臉書）

即使後來江美琪因工作常常需要離家，但她認為，在兒子童年累積的情感基礎，讓兒子依然展現了超齡的成熟，她回憶：「有一次跟他視訊時，我累到快要睡著了，兒子卻突然說：『媽媽，你不要擔心，我會好好照顧自己。』」說到這裡，她忍不住哽咽掉淚。

江美琪笑說：「陪他經歷他人生當中很重要的精華時期，這是用金錢也換不到的。」或許兒子也感受到父母滿滿的愛，自然地成為小暖男，江美琪說平常夫妻倆都會一起送兒子去上學，兒子也非常喜歡這段時光，但有一次她感冒不舒服沒辦法相陪，「他很捨不得，但還是叫我要好好休息，明明很想哭，還是拿溫水來給我喝。」或是兒子想吃水果，「可能那時我忙家務，我說可是我在忙，你可以等我一下嗎？他就自己去廚房切給我吃。」

▲江美琪透露自己對孩子的教育觀念，就是希望他能摸索找到自己真正熱愛的事物。（圖／記者周宸亘攝）

江美琪透露，和老公都認為孩子的學習應該由自己主導，而非父母強迫：「我希望他從喜歡的事情中學習，而不是死背硬記。他喜歡打棒球、網球，我們就全力支持；他之前說想學實驗，我們也幫他找家教，這些都是他自己提出的。」雖然語言和學術能力重要，但她更看重孩子在學校完成應盡的責任，並在課餘找到自己真正熱愛的事情，並達到自己心中的理想跟目標。

這樣的教育方針，也來自江美琪成長環境，從小爸媽也沒有逼她唸書，因此她也希望兒子能在一個自由而支持的環境中，發展自己的興趣，即便她和老公都是音樂人，她也不會因此希望兒子也要跟他們一樣走上音樂路，「每個父母對孩子一定有所期待，但我覺得那個期待應該是建立在小朋友自己也舒服的狀態，並且要給他多一點的空間，讓他有所選擇。」

▲▼江美琪笑說自己的耐性都是被孩子磨出來的。（圖／記者周宸亘攝）