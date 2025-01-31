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「最美代理商」安于晴大尺度全脫了！火辣胴體看光　消失台灣1年→女強人

記者葉文正／台北報導

「行李箱女孩」安于晴最近推出One & only寫真書《不安于室》與寫真年曆，讓不少粉絲感動收藏，而為了讓更多人認識她，《ETtoday新聞雲》特地邀請她到烏來山區泡湯，紓解身心，也令人讚嘆她的美好身材，專訪時更讓大家了解到，這些年她在新加坡的發展。

▲安于晴泡湯展現姣好身材。（圖／記者周宸亘攝）

▲安于晴泡湯展現好身材。（圖／記者周宸亘攝）

安于晴離開台灣一段時間，粉絲很好奇為什麼她要去新加坡念書？她趕緊解釋：「其實過去快1年了，想要進修有一段時間，想要挑戰自己，離開舒適圈，學習更多專業技能。新加坡的國際教育很有名，加上是亞洲沒有時差的英語系國家，因此選擇去進修，進修也是生活的一部分，學習不嫌晚。而且我對新加坡南洋理工大學很有興趣，趁著這段時間可以靜下心規劃未來。」

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▲▼安于晴泡湯專題。（圖／記者周宸亘攝）

▲安于晴在國內外都會泡湯。（圖／記者周宸亘攝）

安于晴認為到新加坡念書主修的內容，日後也會繼續學以致用，或是能以演藝圈為主。她認為：「一直以來，相信人的學習跟生活可以互相成就，我就讀商業管理，不管業務拓展跟管理，進修跟演藝圈是可以並行的，可以看到更多的未來規劃與世界，開發更多服務更實用的產品給大家，商業與演藝圈相輔相成，可齊頭並進。」

▲▼安于晴泡湯專題。（圖／記者周宸亘攝）

▲安于晴目前仍在新加坡進修。（圖／記者周宸亘攝）

雖然實際年齡看不出來，但是在34歲這個年齡出寫真，似乎是比較晚一些，這點她也覺得不妨事：「晚不晚不是重點，什麼時候拍是看妳準備好了沒有。現在對自己更有自信，更能欣賞自己的美，理解現在這個階段的美之後，同時讓每個階段都可以有光芒。特別感謝出版社，之前拍《GQ》時，讓我重新定義美這件事，藉由這個作品，給大家觀念跟故事，只要自己活得好，就會有光。」

▲▼安于晴泡湯專題。（圖／記者周宸亘攝）

▲安于晴對身材越來越有自信。（圖／記者周宸亘攝）

對於寫真的拍攝，安于晴吐實當年自己也覺得不好，《GQ》那次拍攝後對於美跟性感的概念，是很主觀的，不管大家想法如何，到幾歲都會有自己的特色跟不同。

▲▼安于晴泡湯專題。（圖／記者周宸亘攝）

▲她喜歡到日本或瑞士等地旅遊。（圖／記者周宸亘攝）

過去她經營行李箱的生意非常有心得，她也分享為何要經商：「旅行帶給大家快樂，賣行李箱就是連結這個東西，代言新加坡品牌，也讓我很有信心，除了行李箱，也經營醫美耗材跟房地產領域，帶給大家不同產品跟服務，更代理解酒果凍的品牌，我是台灣地區代理。」不僅有外在美，她同時發展了更大事業體。

▲▼安于晴泡湯專題。（圖／記者周宸亘攝）

▲安于晴不輕易結婚，希望尋找到更好的對象。（圖／記者周宸亘攝）

難得有機會在讀者面前泡湯，對於在溫泉中徜徉，她也有自己的保養方法，她解釋：「泡湯對我來說，是身體放鬆也是心靈放鬆，毒素會隨汗水一起排出去，而且泡湯後要好好保濕，礦物質會帶給皮膚細嫩的功效，也要注意保濕。國外的溫泉也會常常去泡，主要是很喜歡，每個人要找到紓壓的方式，生活無形中有很多壓力，找到適合的放鬆方式很重要。」

▲▼安于晴泡湯專題。（圖／記者周宸亘攝）

▲旅行紓壓後，更能接受更大挑戰。（圖／記者周宸亘攝）

她外型很年輕，看不出實際年齡，她分享平常保養很瑣碎，包括化妝水、面膜等，真的超愛保養，公司也有出面膜，只要針對修護都很愛研究，最重要保濕，護髮則是每月1次，不論學習或保養每月都會花1、2萬，算是相當重視。

▲▼安于晴泡湯專題。（圖／記者周宸亘攝）

▲安于晴經營不少生意。（圖／記者周宸亘攝）

此外，她對於旅遊相當感興趣，「熱愛的地點通常兩種，一種是富士山，或是瑞士那種有湖泊，鄉下的感覺。這次到烏來有碧藍的溪流，有不一樣的情景，也有不同的真，此外也喜歡紐約、巴黎等等，或讓簡單生活慢下來，喜歡一段旅程，可體認到新的自己才是最重要，回來後又可迎接新挑戰。」

▲▼安于晴泡湯專題。（圖／記者周宸亘攝）

▲安于晴相當重視保養。（圖／記者周宸亘攝）

安于晴承認工作時有點強迫症，會整理清單去執行，也會焦慮，可能會未雨綢繆，但平常很隨性，只是對工作決策比較認真。她說：「有些人覺得我有點女強人，但我算貼心的，拍寫真有帶團隊去吃螃蟹、肉骨茶等等，還帶他們去中國風的牛車水跟CHINATOWN，對於新加坡的環境大概都知道，大致上要推薦都可以，但沒有到處去，到那裡目的是進修自己。」

她說目前仍是單身，蠻想要找有未來的另一半，她透露：「我不喜歡胖的，尚未遇到知心人，歡迎大家來追求，男人對我來說要錦上添花，對於感情沒有很追求，畢竟課業繁忙，我也比較遲鈍，有時有人追求我不知道，同學很多年紀很小，都是00後居多，有些女生知道我，但我沒有說年紀。」她也覺得更增加人生閱歷，很多女生才認知到自己想要什麼。

安于晴感受到可能台灣女生比較晚熟，看到新加坡跟大陸很多人早婚，結婚這種東西一輩子要謹慎，所以會努力尋找適合的人。

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