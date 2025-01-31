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被嗆「小三不要吵」！陳緗妮正面回擊：我就是謝和弦的小三老婆

記者劉宛欣／綜合報導

陳緗妮與歌手謝和弦在2021年登記結婚，育有兩女Melody和Harmony，家庭生活相當幸福穩定，夫妻倆不時會在社群曬出溫馨日常。不過，她31日卻突然在臉書發文，曬出網友到她版面嗆聲，拿出她過去介入謝和弦與前妻Keanna的過往來狂酸，她也不甘示弱正面回嗆「我是謝和弦的小三老婆陳緗妮」。

▲陳緗妮曬出的截圖。（圖／翻攝自陳緗妮臉書）

▲陳緗妮與謝和弦結婚已經4年。（圖／翻攝自陳緗妮臉書）

陳緗妮31日在臉書曬出一張留言截圖，截圖中可以看到一名女網友不客氣地嗆「小三不要吵」，她對此直接回覆「很開心我一直影響著妳們的人生」，內文她自嘲寫下：「大年初三新年快樂，以後開頭介紹要說，哈囉！大家好我是謝和弦的小三老婆陳緗妮，請大家不要選擇跟我一樣喔！這樣人生會很辛苦！除了要接受被霸凌還要非常努力活下去！」

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▲陳緗妮曬出的截圖。（圖／翻攝自陳緗妮臉書）

▲陳緗妮曬出的截圖。（圖／翻攝自陳緗妮臉書）

陳緗妮接著無奈指出社會對女性的不友善，某些嘴上說著女權的人，其實都在貶低女性，她自我勉勵也鼓勵大家「所以妳必須要很努力，直到別人對妳的詆毀，連一根頭髮都不會飄動」，底下湧入不少支持她的留言，有人認為不須理會惡意攻擊的酸民，也有人稱讚她回覆內容的高EQ。

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陳緗妮, 謝和弦

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