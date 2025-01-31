《報告班長》張立威最後身影！　半年前暴瘦臉頰凹陷…新劇變遺作

記者陳芊秀／綜合報導

台灣資深喜劇演員張立威（胖胖哥）傳出大年初一於大陸的潞河醫院去世，享年56歲，消息傳回台灣震驚圈內無數友人。他過去演出《報告班長》系列、《狗蛋大兵》等軍教片，轉戰大陸演出電影、戲劇，去年5月曾PO影片曝近況，整個人身形瘦了不少。

▲張立威去年身材顯得比以往瘦。（圖／翻攝自微博／張立威）

張立威另有「胖胖哥」的稱號，過去給人身材福態印象，不過2024年4月與5月的影片中，他臉型偏瘦長，五官輪廓明顯，顯得比較立體，尤其是臉頰的部分略顯消瘦。頭髮黑色帶有些許灰白，當時身穿黑色T恤，分享郊外踏青與釣魚畫面，影片配文「啥事幹不了晃悠走郊也是樂」，鏡頭前他露出微笑表情，仍是一貫喜感幽默。

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然而回顧張立威2022年、2020年的照片，整個人身材壯碩，臉頰福態飽滿，且分享騎自行車裝扮，相當重視戶外活動。

▲張立威2022、2020年分享的照片，身材顯得壯碩福態。（圖／翻攝自微博／張立威）

張立威生前演出大陸微短劇《獅城山海》，且此時已經改藝名「張安泰」，戲裡飾演劉福榮（榮哥），同劇還有香港男星吳啟華、吳岱融等人，去年3月在柔佛新山開拍，預計2025年播出，可惜他已經來不及見劇集播出。

▲張立威去年演出微短劇，預計2025年播出。（圖／翻攝自微博／張立威）