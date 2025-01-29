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尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡 小鐘遭董事長當場洗臉

記者潘慧中／綜合報導

辛苦工作一整年，許多公司已經陸續籌辦完尾牙犒賞員工。值得一提的是，由於這類活動容易出現難以控制的突發狀況，因此常讓人留下深刻印象。下列將整理出藝人們主持時遇過的真實案例，每件事都令網友嘖嘖稱奇。

▲▼尾牙荒唐故事。（圖／ETtoday星光雲製圖）

▲你遇過哪種狀況？（圖／ETtoday星光雲製圖）

海產（劉威廷）曾接過成人片的尾牙，怎料上台表演到一半，有人突然喊「action」，正當他納悶菜為何被潑到地上時，才發現「A片就拍起來了」！原來公司順便拍攝尾牙系列的A片，可說是特別企劃，他還意外變成臨演入了鏡，「我就唱〈 愛你一萬年〉一直唱一直唱一直唱啊，我本來想準備〈愛如潮水 〉啦。」

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▲海產曾接過成人產業的尾牙。（圖／中天綜合台提供）

夏宇童有次為了炒熱氣氛，在主持尾牙的現場聲嘶力竭，結果當她舉起左手時，突然聽到啪一聲，裙子拉鍊直接爆開，連忙趁空檔到後台拿別針將裙子和襯衫別起來做固定，再拿工作人員的外套綁在腰上。

▲▼夏宇童。（圖／翻攝自Instagram／sha_ariel）

▲夏宇童曾主持到裙子和襯衫都爆開。（圖／翻攝自Instagram／sha_ariel ）

不過一上台，夏宇童再度投入到忘記裙子爆開一事，喊完「董事長加碼」，就聽到對方突然發出「呃」一聲，全場頓時安靜，對方接著居然彎腰撿起她的別針，原來她的襯衫也跟著爆開了。這讓對方忍不住笑虧「妳都加碼成這樣，我還要加碼嗎」，她瞬間尷尬到無地自容，只好馬上把外套綁到胸前，免得春光外洩。

被問到印象最深刻的尾牙時，沈玉琳曾透露，之前有某公司找來鋼管辣妹助興，不只從台上跳到台下，還逐桌「抓著男賓客的頭去磨蹭她的胸部」。眼見辣妹就要磨到主桌，正是董事長和董娘坐的那桌，他心想「不會吧？！他老婆在旁邊欸」，結果辣妹還在服務旁邊的男賓客時，戴眼鏡的董事長早已默默拿下眼鏡，目睹全程的他開玩笑說：「董事長也是不應該，有夠沒水準的！」

▲沈玉琳主持經驗豐富。（圖／緯來戲劇台提供）

接著，鋼管辣妹果真抓著董事長的頭開始磨蹭胸部，董娘在旁邊瞪大眼睛，沈玉琳坦言當下也不知道該如何是好，「加油也不是，我就沒講話。」

小鐘（鐘呈昀）口條流利風趣，吸引不少尾牙工作找上門。但他坦言有次邀請董事長致詞時，對方一上台就摀著耳朵說他說話太大聲、笑聲很難聽。他當下真的很尷尬，「因為董事長對我很不爽。」直到表演陸續登場，氣氛才開始變好。

▲小鐘曾被嫌棄笑聲很難聽。（圖／翻攝自Instagram／dancinggood）

怎料又發生一段插曲，那就是當小鐘主持到一半，突然有人戴起墨鏡並拿起一個掃把衝上台唱歌，他連忙請對方下去，「那後來完蛋了！」主辦單位說，掃把男其實是董事長的爸爸，這讓他更尷尬了，「得罪了董事長，又得罪了董事長的爸爸」，主辦單位後來就沒再找他主持尾牙了，形同被封殺。

佩甄則曾接過殯葬業的尾牙，當天一抽獎，她就嗨說：「太棒了！老闆真是有夠大方的！我們這個獎項太大了！大家興不興奮！我們抽到的是靈骨塔一個！」

▲佩甄主持過殯葬業的尾牙。（圖／翻攝自Facebook／佩甄）

好友小禎聽完坦言有些靈骨塔的價格確實不便宜，也有上百萬的，只不過，「誰想要抽到靈骨塔到底！怎麼開心得起來？就是一個很尷尬的獎項啊。」

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海產, 劉威廷, 夏宇童, 沈玉琳, 小鐘, 鐘呈昀, 佩甄

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