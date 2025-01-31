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蔡康永「父母其實很容易失職」！10金句助我們轉念：愛情應要幫你忙

記者潘慧中／綜合報導

知名主持人蔡康永2024年因出版新書《蔡康永的情商課3》而上了不少YouTube頻道，訪談之間，對於家庭、職場和人生課題，他大方吐露見解，讓人有豁然開朗之感，下列將擷取出他這段時間以來分享的十大金句，盼能成為你我換角度思考的良方。

▲▼蔡康永金句。（圖／ETtoday星光雲製圖）

▲▼蔡康永10人生金句。（圖／ETtoday星光雲製圖）

▲▼蔡康永金句。（圖／ETtoday星光雲製圖）

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1. 很多人對爸爸媽媽懷抱的是歉疚感，而不是感謝，這兩者的差別是可以分一下的。父母親把我們帶到世界上來，我們會一直抱持著感謝的態度，可是我們不用抱著我欠你一條命，欠債跟感謝是兩件事情。

2. 父母其實很容易失職，因為你只要把他們當正常的人類看待，就應該理解所有的人類都會失職。

3. 父母對我們講刻薄的話是真的，那話很傷人，可是你要受到什麼樣的傷害，是決定於你怎麼看待那句話。

▲▼蔡康永。（圖／翻攝自Instagram／kangyongcai）

▲蔡康永有高情商的形象。（圖／翻攝自Instagram／kangyongcai）

4. 你想過什麼樣的生活，愛情應該要幫你忙，讓你更靠近你想過的生活，不然這個愛情就不值得在啊。我認為把愛情放在自己的上面，是因為你沒有足夠重視你自己。

5. 我們對成功的定義非常狹窄，它幾乎就代表著主流的肯定以及賺很多錢，這麼狹窄的定義，很多人的生活其實並不能夠符合；很多人依然活得很開心，是因為體會到成就感。

6. 太多人把理性跟感受截然二分了，它們不是光譜的兩端，就跟躺平跟愛自己也不是光譜的兩端。不要輕視你的感受，只有當你是一個有感受的人的時候，你才會獲得成就感，如果你離感受越遠，你就只會追求主流認定的成功，而不再能夠收到你的成就感。

▲▼蔡康永。（圖／翻攝自Instagram／kangyongcai）

▲蔡康永認為大多數人對成功的定義太狹窄了。（圖／翻攝自Instagram／kangyongcai）

7. 社交有一種能力是讓你發現自己，你躲在家裡面也看不到自己的某一面。當然如果你社交的人都很無聊，可能就激發不出你的有趣層面；可是如果那個人很有趣，不需要是博學或者情商高，他就可能會帶動你出現一些面貌是你自己沒有料到的。

8. 情商本來就沒有要你壓抑情緒，而是消化情緒，消化的方式是察覺，察覺情緒後要採取什麼步驟，那就是你在拿捏距離感。有了這個意識之後，一切就在你掌握之中，這是最美好的部分。

9. 情商不是做一個不會惹怒別人的人，而是當我有怒氣的時候，我希望對方收到多少怒氣是我能夠控制得住的。怒的時候察覺很重要，不然就會失控。所以如果你能拿捏怒氣，其實不是叫你不要怒，而是你能夠理解你發怒的狀態跟原因。

▲蔡康永。（圖／翻攝自Facebook／蔡康永）

▲蔡康永剖析情商的真正意涵。（圖／翻攝自Instagram／kangyongcai）

10. 很多人的不快樂是來自他們的自律，因為我們的教育從小鼓勵我們要自律。我沒有看過動物是自律的，我覺得這是我們發明出來的。只要是人發明的東西，就會困住我們，鈔票是我們發明的，但你看現在鈔票是我們的神，我們被錢控制一輩子。自律也是我們人發明的，要講說你的核心價值是自律的話，我會提醒你，它是一個我們人發明的東西，自樂所帶來的紀律更相對重要。

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