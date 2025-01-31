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台大5姬近況曝！資工彌淡出12年爆整形「發不自殺聲明」　剩1人在圈內

記者王靖淳／綜合報導

曾在網路上掀起討論的「台大五姬」，包含「資工彌」余函彌、「國企匡」陳匡怡、「戲劇依」吳依潔、「農推蔓」翁滋蔓以及「獸醫乃」劉乃潔，因兼具學歷與美貌而廣受關注。多年過去，這5位女神各自選擇不同的人生道路，其中只有1人仍在演藝圈活躍，其餘4人則在其他領域發光發熱，讓許多網友對她們的現況感到相當好奇。

▲▼ 。（圖／記者王靖淳攝）

▲台大五姬近況曝光。（圖／王靖淳製圖）

1.余函彌（資工彌）

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余函彌過去曾參與戲劇《勇士們》、《我可能不會愛你》、《剩女保鏢》、《螺絲小姐要出嫁》的演出。她在2013年逐漸淡出演藝圈後自創運動服裝品牌，獲得不少女性好評，外型甜美的她，五官的變化始終是不少網友討論及好奇的焦點，她在2018年時於社群大方以「整容了」的留言回應外界對長相變化的疑問。

事實上，余函彌在2019年11月底被鏡週刊爆出遭前任王家梁甩了，當時更哭訴分手分得莫名其妙，1年戀情短命告終。據了解，資工彌當時曾在IG分享兩人合照，不料照片PO出沒多久，就傳出分手。她向閨蜜哭訴是男方單方面提出，恩愛完就甩了她。為此，王家梁事後出席活動時2點澄清，他表示不清楚合照怎麼外流，也相信女方不會公開，因為兩人都對戀情低調，再來是他沒有對女方說過，分手是因為對未來沒有共同目標，「真實原因我們知道就好。」

至於近年感情生活，余函彌在2022年大方認愛小9歲的男友Perry，當時她在YouTube上傳一支兩人同框的影片，甜蜜分享彼此從相識到交往的過程。余函彌表示和Perry是在錢櫃認識的，有一年因為過年很無聊的關係，她就和當時的交往對象去錢櫃，但也因此遇到了現任男友。雙方不久後再相遇時，余函彌恢復單身，因此Perry便直接約她吃飯，過了一陣子後，女方邀請他參加生日派對，自此之後，兩人每天都會見面聊天，久而久之就交往了。

談到近年爭議，余函彌在2024年被傳出個人品牌將收攤，還有離職員工在網上散布不實消息說她不做了，為此她也鄭重發聲「絕對沒有要收起來」，並回顧創立品牌的初衷，強調這是她對夢想的堅持，「但在過程中經歷了太多太多的壓迫與委屈」，事後甚至還發出不自殺聲明，並表示如果此網路帳號不再上線，「請幫我討回公道。」

▲▼台大五姬。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲余函彌。（圖／翻攝自Instagram／bonnieyuxx）

2.陳匡怡（國企匡）

陳匡怡在2008年擔任天王周杰論〈說好的幸福呢〉MV女主角，因清秀的外型而獲得「小周慧敏」封號。她在2011年因出演偶像劇《我可能不會愛你》打開知名度，後來將演藝重心轉往大陸發展的她，近年因健康問題淡出演藝圈，每回公開露面幾乎都是在綜藝節目上。她在2024年10月底突然在社群連發10篇文，內容包含「求婚」關鍵字，讓大批網友瘋猜她升格成人妻。為此，她事後也親自澄清：「還沒有結婚，謝謝媒體朋友關心，放照片是回味男朋友跟追求者照顧疼愛的時光。」

談到近年爭議，陳匡怡在2014年被爆出捲入張孝全、萬茜的三角戀中，她事後發文還原事情真相，直指張孝全當年追求未果，認識時也並未告知有女友，「我們也沒有交往過，所以我也不是他的小三。」她坦言過去總想保護那些追求她的對象，被問到有沒有追求者都會說「沒有」，因為怕男生沒追到會沒面子，但現在她不喜歡再被亂寫，「事實是有男明星與富二代追求，而在所有追求過的男明星們裡面，沒有一個男明星追求成功。這位朋友也進入婚姻了，祝福他幸福開心。謝謝大家關心。」

▲▼台大五姬。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲陳匡怡。（圖／翻攝自Facebook／陳匡怡）

3.吳依潔（戲劇依）

吳依潔畢業後曾在電視台工作過，擔任過記者及主播，還因此獲得「最美主播」封號。她在2014年宣布和神旺集團小開蔡紹仁結婚，成為豪門少奶奶，婚後便離開主播台，專心在家相夫教子，夫妻倆育有2個女兒和1個兒子，平時不時會透過社群分享家庭及親子日常。

談到近年爭議，吳依潔日前與家人出國，透過社群發文寫下：「每次都提醒自己，過境香港一定不能帶防狼噴霧。」表示曾因為「攜帶防狼噴霧」而留下案底，她事後向《ETtoday星光雲》透露，那是9年前事情，並強調這次有特別防範，「這次我不敢哦！二犯應該挺麻煩！」

吳依潔還原當時，「就是帶了個迷你防狼噴霧去香港轉機時被海關警察發現，被帶到機場警察室填資料、問了些問題，後來確認是初犯，也不知道法規禁止，就把我護照登記下來，之後就放我去轉機了。好險沒有耽誤轉機，但被登記有案這樣！」經過當時教訓，她才知道持有防狼噴霧雖然在台灣合法，但在香港卻違法；其實民航局也有規定，上飛機時不得將防狼噴霧「隨身或手提攜帶」，搭乘前往港澳的班機也不可以托運。

▲▼台大五姬。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲吳依潔。（圖／翻攝自Facebook／新聞主播吳依潔）

4.翁滋蔓（農推蔓）

翁滋蔓在2005年曾參與節目《我愛黑澀會》的錄製，並曾為節目班底之一，後來更接下節目《流言追追追》、《TVBS哈新聞》的主持棒，憑著甜美的外型獲得「甜姐兒」、「甜心主播」封號。她曾出演過《我的自由年代》、《愛情急診室》等戲劇的演出，更在2022年登上節目《全明星運動會4》，近年雖然鮮少有演藝作品，專心在打高爾夫球，但仍不時會在社群網站分享生活點滴。

至於感情生活，翁滋蔓在2020年曾被拍到和混血男在路邊吸大腿交纏，後來又被拍到和同男幽會，該男遭起底是萬海家族超級富四代。她事後在出席公開活動時，面對戀情不鬆口，反而是跳針狂說：「就是好朋友、我有很多追求者」，最後才終於甜讚對方「個性滿好，好相處，很細心」。

▲▼翁滋蔓。（圖／翻攝自Facebook／翁滋蔓Smire Tzymann ）

▲翁滋蔓。（圖／翻攝自Facebook／翁滋蔓Smire Tzymann）

5.劉乃潔（獸醫乃）

劉乃潔雖未選擇投身演藝圈，卻以卓越的學術成就闖出屬於自己的一片天。她從台大畢業後，決心專注於獸醫領域，並前往英國劍橋大學深造，成功取得博士學位，展現驚人的學術實力。2020年她在私人臉書分享寶寶腳丫照，事後和友人接受雜誌《親子天下》訪問時，大方證實結婚當媽的消息。2022年，劉乃潔回到母校國立台灣大學獸醫系任教，以專業知識培育下一代獸醫人才，令不少人大讚：「學霸！」

▲▼台大五姬。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲劉乃潔。（圖／翻攝自Facebook／劉乃潔）

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