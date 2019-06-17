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抵制高價黃牛票免費開唱　Ella感動「一切是如此不容易」　

記者蔡琛儀／台北報導

陳嘉樺（Ella）今明兩天在西門紅樓劇場舉辦免費生日會，開場她頂了個帥氣的雷鬼頭和黑色勁裝，以鼓鼓所創作的新歌《囉哩叭唆》勁歌熱舞加上飆唱饒舌，瞬間炒熱現場氣氛，她自豪是「亞洲女子第一天團S.H.E的rapper擔當」，她笑說希望能帶領歌迷進入她「如何達到快樂的境界」，隨後她又開啟黃腔「那方面的快樂你們無法滿足我，這個交給解孵處理即可。」全場立刻笑翻。

▲▼Ella陳嘉樺「生日X快樂X派對」生日音樂會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼Ella開場載歌載舞炒熱現場氣氛。（圖／記者湯興漢攝）

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▲▼Ella陳嘉樺「生日X快樂X派對」生日音樂會。（圖／記者湯興漢攝）

Ella在門票開放索取一空後，就呼籲歌迷千萬不要買黃牛票，她今天也開心說：「你們是有骨氣的人，因為你們拒買黃牛票，所以我們清票成功，你們憑的就是實力，因為你們通過我設計的超級困難問答題，所以你們可以在第二次索票成功，你們真的棒棒的，這一切是如此不容易，我更不可以給你們一場將就的表演。」

老公賴斯翔擔任演唱會製作人，自虧為了演出已經老了十歲，而Ella也不忘虧老公「賴老闆下班還要繼續傳賴，我要加班費」，而賴斯翔這陣子更是常常睡覺睡到一半，突然想到好點子，就會把Ella搖醒，夫妻倆越聊越高興，就這樣聊了徹夜。

▲▼Ella陳嘉樺「生日X快樂X派對」生日音樂會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼Ella將生日音樂會結合脫口秀、音樂劇。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼Ella陳嘉樺「生日X快樂X派對」生日音樂會。（圖／記者湯興漢攝）

Ella早在半年前就開始籌備推動這場結合她畢生說學逗唱樣樣行本領的超級秀，從最初企劃、腳本到舞蹈、造型幾乎全程參與討論的她，除了藝人本身表演工作外還身兼編劇。

▲▼Ella陳嘉樺「生日X快樂X派對」生日音樂會。（圖／記者湯興漢攝）

▲Ella搞笑之餘也有感性時刻。（圖／記者湯興漢攝）

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