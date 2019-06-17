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當同學報名+1！　祈錦鈅大學照曝光「竟還有這位女星」

記者蔡琛儀／台北報導

新人歌手祈錦鈅（小鈅）在IG、臉書擁有近50萬粉絲，日前她在PO出在上課時的照片，立刻引起粉絲關注，直呼也想當她的同學，而新人演員蘇小軒也是她的同班同學，祈錦鈅除了分享自己的大學校園生活，歡迎大家一起來當同學。

▲▼ 祈錦玥。（圖／固力狗娛樂提供） 

▲ 祈錦鈅和新銳演員蘇小軒是同班同學。（圖／固力狗娛樂提供）

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祈錦鈅目前就讀開南大學三年級形象管理學士學位學程，學習服裝設計、立裁設計、時尚品牌管理、藝術彩繪設計、藝術指甲設計等，當初選擇就讀的原因，是因為這個系的課程是專門打造時尚品牌及教導造型美學的專業知識，她透露選修時還大膽的選擇了基礎服裝設計，「藉由這堂課我學習到了量身打版還有基礎的剪裁，大膽的構思到製成品，原本就知道服裝的製作是很繁瑣複雜的，但是透過這堂課才更知道其實每一件衣服都需要很多的手法，包括用機器去裁縫時其實很容易線就跑歪了，我覺得裁縫師真的好偉大呀。」

祈錦鈅雖住台北，但覺得學校備有交通車，而且距離交流道和高鐵站都不遠，系上也有很多專業實作教室，像是美膚SPA專業教室、模特兒伸展台、美髮教室、金工創作教室，她也有選修課程學按摩，「我學習到按摩可以改變一個人的臉型，甚至直接看出一個人的膚質情況，長期得不到改善的膚質竟然可靠最基礎的洗臉就來改善，因為很多人不了解自己的膚質狀況，沒有使用正確的保養方式。」

▲▼ 祈錦玥。（圖／固力狗娛樂提供）

▲▼ 祈錦鈅的大學生活照引起不少討論。（圖／固力狗娛樂提供）

▲▼ 祈錦玥。（圖／固力狗娛樂提供）

她更特別推薦校園美食街便宜又大碗的便當、自助餐、早午餐、滷味、豆花、手搖飲，她直呼學校裡面有一間店可以選擇兩種主餐肉食，份量超大的便當才65元，菜色豐富又新鮮 ，且老闆娘都會主動給學生加菜，菜色豐富；此外還有咖啡書店，甚至校園裡的丹古咖啡書店是很多偶像劇取景處，包括《你有念大學嗎？》、《必勝大丈夫》等。

她即將在20日歡度24歲生日，日前舉辦生日音樂會，歌迷現場提問覺得自己是迪士尼系列中那個公主？她笑說覺得自己不是公主應該是阿拉丁神燈的魔毯，「因為自己個性夠獨立，也不是嬌弱的女生，非常有行動力，沒有公主病本性應該跟魔毯比較相近。」她生日當天將在北京工作中度過，願望除了歌唱事業更上層樓之外，希望可以朝專業歌手邁進讓大家認同她的歌唱實力。

▲▼ 祈錦玥。（圖／固力狗娛樂提供）

▲ 祈錦鈅將迎接24歲生日。（圖／固力狗娛樂提供）

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