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驚！楊大正唱到一半觸電　當場昏倒台上嚇壞眾人

記者蔡琛儀／台北報導

滅火器專輯《海上的人》推出十週年，為此並舉辦演唱會，於上週五、六分別於台北、台中登場，不過唱到台中場時發生意外，主唱楊大正唱到《海上的人》時，突然無預警整個人昏倒在舞台上約30秒，現場歌迷原本還不清楚發生什麼事情，依然跟著大合唱，直到後來發現不對勁，現場驚呼聲四起，連台上的團員也紛紛呼喊他名字。

▲▼ 滅火器樂團,楊大正。（圖／火氣音樂提供）

▲▼ 滅火器上週舉辦演唱會，楊大正台上意外觸電嚇壞所有人。（圖／火氣音樂提供）

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▲▼ 滅火器樂團,楊大正。（圖／火氣音樂提供）

約過了2、3分鐘後楊大正才緩緩起身繼續演出，已然嚇壞一票粉絲和工作人員，據了解是舞台漏電導致，幸好並無大礙。楊大正老婆山東雖當下沒看到事發過程，但也驚魂未定，事後雖虧老公「被電暈後起來繼續唱完整場，本格硬派老公很帥。」但語氣仍難掩擔心，說以後要應徵保全，每次在楊大正表演過程都要站在旁邊盯全場。

▲▼ 滅火器樂團,楊大正。（圖／火氣音樂提供）

▲滅火器樂團邀香港歌迷上台。（圖／火氣音樂提供）

滅火器此次特別邀請日本代表龐克天團「BRAHMAN」「TOTALFAT」助陣，上週他們開唱適逢「反送中」遊行，因此他們和日本的樂團們一起用音樂「撐香港」，向來高呼「和平」、「反戰」口號的BRAHMAN，也以英語呼籲：「香港現在的情形就是台灣未來的情形，但是你們還可以選擇自己的未來，我不希望台灣變成中國，台灣就是台灣。所以明年的此時，你們要做出最好的選擇。」讓現場歡呼聲不斷。

除了清唱《海闊天空》，楊大正也感性說：「這是我們唯一可以做的，在香港面臨這麼大的衝擊時刻，台灣人一定要用引以為傲的民主，用力的聲援他們、支持他們，相信香港一定可以度過難關！」並獻唱《晚安台灣》，為香港人加油打氣。他們下週即將返回故鄉高雄舉行演唱會，但神秘賣關子表示：「歌單會有驚喜。」

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