ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

被指定模仿鄧麗君　康康一秒解危...憶駐唱最怕「天王」來聽

記者蔡琛儀／台北報導

康康出道22年，今年首度以專輯《ㄐㄧㄚ ㄐ ㄧ ㄚ ˊㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄚˋ》入圍金曲台語歌王，今（16日）晚在EZ5舉辦暖身演唱會，他搞笑說是為了怕到時沒得獎，沒機會向歌迷表達感謝，因此舉辦這場演出，他今天還準備了上面寫著「1號康康」的紅布條，替自己拉金曲獎的票，相當逗趣。

▲▼ 康康入圍金曲台語歌王，舉辦金曲暖身演唱會 。（圖／記者張一中攝）

▲▼ 康康披上自備的紅布條 。（圖／記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼ 康康入圍金曲台語歌王，舉辦金曲暖身演唱會 。（圖／記者張一中攝）

康康回憶，當年他首次開唱，第一次舉辦「賄賂演唱會」的地方就是在EZ5，他剛從高雄上來台北發展，演出連唱三天，第一天發給到場的歌迷每人200元，第二天則是100元，果然兩場人潮爆滿，第三天則改成每人收費500元，他也因此打響名號。

談起過去他駐唱人生，除了曾被煙灰缸打到額頭，康康當時還會上演模仿秀，不料卻有人要他模仿已逝的鄧麗君，讓他相當為難，但客人又很堅持，他最後只好躺在地上裝死，「現在想想，這樣好像對巨星有點不尊敬，但那個時候真的沒別的辦法了。」

▲▼ 康康入圍金曲台語歌王，舉辦金曲暖身演唱會 。（圖／記者張一中攝）

▲▼ 康康入圍金曲台語歌王，舉辦金曲暖身演唱會 。（圖／記者張一中攝）

▲▼ 康康入圍金曲台語歌王，舉辦金曲暖身演唱會 。（圖／記者張一中攝）

他笑說以前他駐唱時常遇到陳昇來訪，是「最危險的狀況」，因為每次陳昇也都會跑到台上同樂，唱到欲罷不能，「唱到人家打烊，還要繼續唱，一點打烊唱到兩點半，對老闆員工很不好意思，讓我也不知道怎麼辦，可能因為這樣我有好幾年沒來這邊唱過了。」

迷彩男刺青怕痛「頭塞女伴奶」不敢看　刺青師回頭傻 住：欺負我？

推薦閱讀

張韶涵「戒麵包3年」變這樣！　37歲「HD照」網看傻：不敢相信

張韶涵「戒麵包3年」變這樣！　37歲「HD照」網看傻：不敢相信

直擊阿翔同框正妹老婆　同桌吃壽司「2小時全程0互動」

直擊阿翔同框正妹老婆　同桌吃壽司「2小時全程0互動」

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

楊冪「同框小7歲雪莉」被打趴！網一看傻了：臉崩成這樣

楊冪「同框小7歲雪莉」被打趴！網一看傻了：臉崩成這樣

純情妹看電影睡著「被隔壁183帥哥十指緊扣」！　散場後「偶像劇神發展」甜炸

純情妹看電影睡著「被隔壁183帥哥十指緊扣」！　散場後「偶像劇神發展」甜炸

Lisa中空裝機場被拍「真實身材現形」　網全看傻：OMG！

Lisa中空裝機場被拍「真實身材現形」　網全看傻：OMG！

昆凌深夜自拍「超巨北半球掉出」被看光！　周杰倫反應網抖：生氣了

昆凌深夜自拍「超巨北半球掉出」被看光！　周杰倫反應網抖：生氣了

最醜女團Cindy變瘦！　圓臉消失…網崩潰：我還有什麼理由胖

最醜女團Cindy變瘦！　圓臉消失…網崩潰：我還有什麼理由胖

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

偷吃渣語錄！阿基師「她嘴巴過來，我只能接招滿足」　超狂10金句輾壓阿翔

偷吃渣語錄！阿基師「她嘴巴過來，我只能接招滿足」　超狂10金句輾壓阿翔

子瑜度假「胸下開洞」狂露鉛筆腿！　鏡頭拉遠一拍…網友超驚艷：Wow

子瑜度假「胸下開洞」狂露鉛筆腿！　鏡頭拉遠一拍…網友超驚艷：Wow

獨／吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？　網挖「1年前節目爆料」…他認：知道在講誰

獨／吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？　網挖「1年前節目爆料」…他認：知道在講誰

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

張韶涵「戒麵包3年」變這樣！　37歲「HD照」網看傻：不敢相信

直擊阿翔同框正妹老婆　同桌吃壽司「2小時全程0互動」

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

楊冪「同框小7歲雪莉」被打趴！網一看傻了：臉崩成這樣

純情妹看電影睡著「被隔壁183帥哥十指緊扣」！　散場後「偶像劇神發展」甜炸

Lisa中空裝機場被拍「真實身材現形」　網全看傻：OMG！

昆凌深夜自拍「超巨北半球掉出」被看光！　周杰倫反應網抖：生氣了

最醜女團Cindy變瘦！　圓臉消失…網崩潰：我還有什麼理由胖

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

偷吃渣語錄！阿基師「她嘴巴過來，我只能接招滿足」　超狂10金句輾壓阿翔

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

康康

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 易烊千璽誤踩周冬雨裙子！　皮鞋左右蕊好滑…低頭一看GG了
  2. 被指定模仿鄧麗君　康康一秒解危...憶駐唱最怕「天王」來聽
  3. 唐嫣走路一半「遭鳥屎砸中」！　超近畫面笑翻千人
  4. 潘瑋柏太嚴格！　遭封「冷面殺手」解釋了
  5. 蔡琴催生金曲獎！　熱淚回憶：當時寫了8頁信紙的建言
  6. 說好當嘉賓…維多利亞爆「為陪貝克漢」放鳥！　辣妹合唱團當眾給難看
  7. 太妍認罹患憂鬱症：過得不好！　陷入低潮「YT無限期停止更新」
  8. 《阿拉丁》茉莉公主原本是她！　飛倫敦受訓結束「被換掉」
  9. 收阿翔私訊…康康一看：很感動！　公開人夫「避嫌SOP」
  10. 找到了！人氣樂團貝斯手失蹤11天「憔悴回家」　小三舊愛PO文掀風波

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366