被指定模仿鄧麗君　康康一秒解危...憶駐唱最怕「天王」來聽

記者蔡琛儀／台北報導

康康出道22年，今年首度以專輯《ㄐㄧㄚ ㄐ ㄧ ㄚ ˊㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄚˋ》入圍金曲台語歌王，今（16日）晚在EZ5舉辦暖身演唱會，他搞笑說是為了怕到時沒得獎，沒機會向歌迷表達感謝，因此舉辦這場演出，他今天還準備了上面寫著「1號康康」的紅布條，替自己拉金曲獎的票，相當逗趣。

▲▼ 康康披上自備的紅布條 。（圖／記者張一中攝）

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康康回憶，當年他首次開唱，第一次舉辦「賄賂演唱會」的地方就是在EZ5，他剛從高雄上來台北發展，演出連唱三天，第一天發給到場的歌迷每人200元，第二天則是100元，果然兩場人潮爆滿，第三天則改成每人收費500元，他也因此打響名號。

談起過去他駐唱人生，除了曾被煙灰缸打到額頭，康康當時還會上演模仿秀，不料卻有人要他模仿已逝的鄧麗君，讓他相當為難，但客人又很堅持，他最後只好躺在地上裝死，「現在想想，這樣好像對巨星有點不尊敬，但那個時候真的沒別的辦法了。」

▲▼ 康康入圍金曲台語歌王，舉辦金曲暖身演唱會 。（圖／記者張一中攝）

他笑說以前他駐唱時常遇到陳昇來訪，是「最危險的狀況」，因為每次陳昇也都會跑到台上同樂，唱到欲罷不能，「唱到人家打烊，還要繼續唱，一點打烊唱到兩點半，對老闆員工很不好意思，讓我也不知道怎麼辦，可能因為這樣我有好幾年沒來這邊唱過了。」