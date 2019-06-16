AKB48 Team TP高校短裙秀嫩腿　放話：「繼續魅惑歐吉桑」

記者蔡琛儀／台北報導

人氣女團 AKB48 Team TP於昨（15)日舉辦夏日祭典活動，吸引近千位歌迷買票入場，大家長陳子鴻也現身；她們難得露出逆天長腿，團員劉潔明說：「穿著短裙和粉絲見面真的有點害羞，跳舞有做好防護措施， 起初很沒安全感，一直把短裙往下拉，看到粉絲熱情回應，嗨到忘了短裙的存在。」

▲▼AKB48 Team TP穿上制服短裙。（圖／好言娛樂提供）

請繼續往下閱讀...

阿部瑪利亞則說自己完全不會覺得害羞，「尤其我在團體中的角色是性感女神，所以在公司允許的範圍內我會繼續魅惑歐吉桑粉絲。」

AKB48 Team TP 的31位團員昨全部穿上日本女高校生制服短裙登場，一連演唱《好想見你》、《戀愛幸運餅乾》、《閃亮的幸運》，《Love修行》，《勇往直前》，《綠草地上的奇蹟》、《Only Today》七首歌。團員表示，這是她們第一次全員一起表演，所以走位花了比較多的時間排練，但全部人一起到的訓練只有3次，一開始排練的時候比較混亂，後來就慢慢找到默契，「經過這次的演出經驗之後，相信我們的默契也變得更好了！」

▲▼AKB48 Team TP舉辦夏日祭典活動，陳子鴻也來欣賞。（圖／好言娛樂提供）

由於團員皮膚都相當白皙，她們分享抗黑私房秘笈，隊長詩雅說下午紫外線高的時候不出門，一定要擦防曬，每2至3天敷一次面膜，保養自己的皮膚；阿部瑪利亞則說：「自己有偶包，當偶像之後皮膚就會自然變白。以前就很喜歡到戶外玩，所以學生時代皮膚很黑然後又很瘦所以大家都叫我牛蒡，但自從加入AKB48 Team TP之後不知道為什麼就一年一年地皮膚慢慢變白。」