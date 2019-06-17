春風跨刀助陣草屯囝仔　超輕鬆「我的畫面不多」

記者蔡琛儀／台北報導

草屯囝仔新專輯《貓霧仔光》在數位音樂排行榜刷下好成績，經紀公司混血兒娛樂加碼，替他們拍攝最新單曲《厭世少年兄》MV，邀來「老闆」、玖壹壹春風獻聲合作，這是草屯囝仔繼上回《愛我你會死2018》與洋蔥合唱後，二度與玖壹壹成員合作的單曲。對於這次合作心情，春風笑說：「對草屯沒有什麼特別感覺啊，畢竟自己公司的人，常常看到他們，MV概念主要是他們兩個的想法，我覺得挺好的，重點我的畫面不多，一下子就拍完很輕鬆。」

▲▼ 草屯囝仔邀請「老闆」兼師兄春風助陣新歌。（圖／混血兒娛樂提供）

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MV特別呈現出市井小民、各行各業的工作面貌，包含檳榔西施、貨車司機、水泥工、學生打工仔、便利超商店員等辛勤工作的畫面，樞育表示：「目前的大環境下，很多時候現實生活與內心產生拉鋸，甚至懷疑自己做不做的到，我們想傳達的是，既然我們無法改變，那就瀟灑去面對。」

是否有過厭世感？兩人坦言就是草創時期沒有錢過生活，只有零星商演、等待發片的日子，「或許我們沒有一個很好的環境去支持我們想做的事，但後來也是因為越來越多支持者期待，才讓我們有繼續下去的動力。」春風則分享自己面對低潮的態度，「面對自己的人生，我都保持樂觀看待，如果有煩惱就多跟身邊的朋友交流，沒什麼過不去的檻、只有放不下的心。」

▲▼ 《厭世少年兄》呈現時下不少人現實生活與內心產生拉鋸的狀態。（圖／混血兒娛樂提供）

阿倉也有感而發：「每個人不是出生就會有好的環境去學習，有些人有好的環境反而不會珍惜，所以心態很重要，以前沒想過可以做到現在這個階段，但就是憑著一點堅持、一點傻勁，機會來一定要把握！」春風則喊話：「不管發生什麼事情『勇敢面對』就對了，沒有什麼牆撞不破，沒有什麼關卡過不了，大不了重新來過，趁現在年輕，還有時間可以『再來一次』！」