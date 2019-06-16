收阿翔私訊…康康一看：很感動！　公開人夫「避嫌SOP」

記者蔡琛儀／台北報導

康康出道22年，今年首度以專輯《ㄐㄧㄚ ㄐ ㄧ ㄚ ˊㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄚˋ》入圍金曲台語歌王，今（16日）晚在EZ5舉辦暖身演唱會；最近演藝圈大事莫過於已婚的阿翔與謝忻路邊激吻，同樣身為人夫的康康則透露，事發後他傳訊息關心阿翔，鼓勵他「知錯能改，善莫大焉，等你調整好心情再重新出發」，阿翔也回訊道歉：「康哥對不起，讓你失望了。」讓康康心裡有點感動，「原來我在他心中是這麼有份量的。」

▲▼王彩樺捧場康康演出，兩人戲稱彼此感情「像哥們」。（圖／記者張一中攝）

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康康表示，自己很注重在外與異性的相處界線，常常一群人要出去吃飯，旁邊坐的若是年輕女子，他就會立刻要換到年長的女生或是男性旁邊，「如果到時候被別人看到說，那個不是他老婆怎麼辦，所以真的要避嫌！」連今晚採訪時旁邊女記者要坐下，康康也連忙改拉另一名男記者，看得出來真的非常小心。

但康康也有相當要好的異性朋友，就是王彩樺，他打趣說：「不會啦，我也是會挑！我們兩個就像哥們一樣。」王彩樺則笑說兩人真的情同兄妹，如果四目相交反而會笑場，康康還補充：「我們兩個就算要接吻，也是會當著大家的面前，是搞笑的那種。」老婆難道不會吃醋？他自誇是不容易暈船的老船長，「會出事都是還年輕，沒有玩過的。」

▲▼康康首次入圍金曲歌王，舉辦暖身演唱會。（圖／記者張一中攝）



玩笑歸玩笑，康康和阿翔、謝忻都曾合作過，因此他還是勉勵阿翔知錯能改，又虧「澎哥也是（走出來了）。」連忙被一旁的王彩樺摀住嘴巴，就怕他又亂說話，康康開玩笑說自己如果有遐想、控制不住的時候就會看A片，「反正那裡面的女生也不認識我嘛！」