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李榮浩二度攻蛋時間票價出爐！　楊丞琳也來幫宣傳❤️

記者蔡琛儀／台北報導

李榮浩今年入圍金曲歌王，即將在月底揭曉是否能首度鍍金，而他的「年少有為」世界巡迴演唱會自3月起跑，終於宣布台北站將於10月26日在台北小巨蛋開唱，並公佈門票將在22日中午開賣，票價最高3880，最低800元，算是相當親民，女友楊丞琳也在IG上替他宣傳二度攻蛋的好消息。

▲▼李榮浩。（圖／上引娛樂提供）

▲▼李榮浩「年少有為」世界巡迴演唱會自今年3月從上海起跑。（圖／上引娛樂提供）

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▲▼李榮浩。（圖／上引娛樂提供）

李榮浩一如既往的擔任本次巡演的音樂總監，更身兼演唱會的總導演之一及總策劃，事事親力親為，從主視覺海報拍攝、到曲目編排，再到舞台燈光，呈現他對於本次巡演重視之程度，而以「年少有為」作為本次巡演的主題，也是希望大家能夠珍惜身邊所有。他更特地為演唱會自編自導自演《年少有為·前傳》微電影，用於貫穿整場演唱會，。

前晚（15日）南京演唱會，有位歌迷曠工跑來看演出，被處以曠職並罰款200（約1000元台幣）人民幣，演唱會結束後李榮浩得知此事，大方po文表示：「算我的！」替粉絲繳納了罰款。雖然他不鼓勵曠工，但表示自己很感動：「只是以後一定要遵守紀律，好好工作，祝生活愉快、家庭和睦、年少有為。」門票6月22日下午1點開賣，詳洽拓元售票系統。

▲▼李榮浩。（圖／上引娛樂提供）

▲▼李榮浩親力親為籌備演唱會。（圖／上引娛樂提供）

▲▼李榮浩。（圖／上引娛樂提供）

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