交友軟體滑到帥哥「喜歡田馥甄」　Ella大爆氣：封鎖！

記者蔡琛儀／台北報導

陳嘉樺（Ella）今明兩天在西門紅樓劇場舉辦免費生日會，耗資千萬打造脫口秀、演唱會、音樂舞台劇三合一演出，她先前曾在網路上調查歌迷最煩惱的三件事，沒想到大家都是苦惱三餐吃什麼，讓她忍不住噹「你們是被Selina附身嗎？」全場笑翻，但她又馬上說：「禁止錄音錄影拍照哦，傳出去我趕人！」

▲▼Ella玩交友軟體滑到「王踩滑」，也當場感性開示探討現代人的感情觀。（圖／記者湯興漢攝）

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另一方面網友最煩惱的，還有感情問題，她現場還玩起超大型交友軟體，一不小心竟滑到「王踩滑」，讓也到場欣賞的王彩樺大笑，後來和演員好不容易滑到帥哥開始聊起來，問到對方喜歡聽誰的歌，對方竟回：「田馥甄。」讓她氣回：「好，封鎖！」但隨後又搞笑清唱起田馥甄的《小幸運》，不斷讓現場爆出笑聲。

▲▼Ella唱《遇見》上演音樂劇 。（圖／記者湯興漢攝）

Ella為了兩天各七十分鐘的演出，足足燒掉千萬元，準備了五套服裝，還有六位專業的舞台劇演員，果真是場很「不將就」的表演，由於這是Ella首次嘗試把脫口秀、音樂舞台劇、歌舞秀結合，還要一人扛起主持人、歌手、演員三種角色，同時要背台詞、歌詞、記走位及舞步、又考驗臨場反應與台下粉絲互動，堪稱是她入行17年個人演藝生涯最大挑戰，為此Ella特別提早三個月開始彩排練習，每天彩排超過八小時，讓Ella苦笑說：｢連做夢說夢話都是在背台詞！」

而到了總彩時更不敢一絲鬆懈，公司更直接租下十天的紅樓劇場場地實境排練，只求演出能流暢及一氣呵成，Ella更推掉三齣戲劇演出及五場海外商演邀約，足見對這場「艾拉秀」的重視程度。

▲Ella笑說自己有了幸福的家庭，但下一秒又說人生沒有那麼簡單。（圖／記者湯興漢攝）