音源女王華莎獻唱！《末路雙嬌》空降南韓票房奪冠　觀眾讚二刷

記者吳睿慈／綜合報導

南韓話題犯罪電影《末路雙嬌》，即將在1月30日於台灣震撼上映。本片不僅勇奪一月在韓上映新片的預售榜冠軍，昨（21日）正式在韓上映，一如預期奪下新片類票房冠軍，展現驚人的話題與氣勢。本片找來「音源女王」華莎親自獻聲，配樂全是大有來頭的音樂人，增強觀眾的沉浸感。

▲《末路雙嬌》上映後空降南韓票房冠軍。（圖／采昌國際多媒體提供）



GRAY之前曾在電影《芭蕾復仇曲》首度挑戰配樂工作，並獲得高度好評。這回他再度挑起大梁，透過與過往不同色彩的多樣化音樂，打造出專屬於本片的感性，以及饒富風格的音樂樣貌。他透露首次閱讀劇本時，留下了「角色情感非常具備音樂性」的深刻印象，因此他將重心放在讓音樂成為能跟角色內心與敘事一同推進的重要裝置。

▲《末路雙嬌》找來多位大咖女星獻唱。（圖／采昌國際多媒體提供）



特別是在有歌手演唱的歌曲部分，GRAY補充：「我希望每一首演唱曲目，都不只是單純的插入曲，而是能著重於讓旋律、歌詞與人聲音色都能與畫面自然呼吸、取得平衡。」而在歌手選擇上，也以「最具說服力地表現出人物情感的聲音」作為標準進行討論，最終邀請到華莎、金完宣、DeVita、Hoody、安信愛等人氣女歌手參與歌曲演唱，增強了觀眾的沉浸感。

為全片畫下尾聲的，是由安信愛演唱的〈MAN IN THE SKY〉，以充滿靈魂張力的演唱方式，將先前累積的情緒壓縮後一次爆發，完成全片高潮，也牢牢抓住觀眾的心。觀眾觀賞後也大力稱讚「因為音樂，我想再去戲院二刷，享受更好的音響效果」、「在戲院裡聆聽音樂，真是一場聽覺饗宴，沉浸感十足」。