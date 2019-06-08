《復仇者4》浩克彈指後　看到「2個人生中最重要的女人」

記者林映妤／綜合報導

浩克在《復仇者聯盟：終局之戰》戴上無限手套後彈指，將5年來被「消滅成灰」的全宇宙一半人口全部帶回現實世界，眾人再次恢復生機。還記得薩諾斯彈指後，在「靈魂空間」（Soul World）看見了幼童時期的葛摩菈，那麼彈指後的浩克，究竟會看到什麼呢？

▲浩克在《復仇者4》彈指救回大家。（圖／《雷神索爾3：諸神黃昏》劇照）

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《復仇者聯盟：終局之戰》最後，鋼鐵人戴上手套彈指，不僅消滅了漫威宇宙最大反派薩諾斯，也英勇大義地自我犧牲。原本有個片段是，他彈指後會在「靈魂空間」見到由凱瑟琳蘭福德（Katherine Langford）飾演的長大後的鋼鐵人女兒摩根，但因為導演羅素兄弟認為該片段會造成觀眾混淆，最後決定刪掉了。

至於浩克彈指後會看到誰？外媒《ScreenRant》認為，他應該會見到2個他人生中最重要的女人，一個就是「黑寡婦」娜塔莎羅曼諾夫。

▲黑寡婦死去是浩克心中的痛。（圖／《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

黑寡婦不僅是《復仇者聯盟》中，被派去招募班納博士（浩克）加入復仇者聯盟的關鍵人物；在《復仇者聯盟：奧創紀元》中2人更迸出曖昧火花，可惜最後雙方宛如「羅密歐與茱麗葉」一般，戀情以悲劇作結，所以不難推測浩克會在「靈魂空間」看到她。

那麼另一人會是誰？《ScreenRant》指出，應該會是班納博士的原本的愛人貝蒂羅斯（Betty Ross），所以曾在《無敵浩克》中演出貝蒂羅斯的女神麗芙泰勒（Liv Tyler）也有可能會出現在浩克的「靈魂空間」。

▲《無敵浩克》麗芙泰勒飾演的貝蒂羅斯也被外媒指出可能出現在他的「靈魂空間」。（圖／翻攝自網路）