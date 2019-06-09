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專訪／雷神《復仇者4》邋遢大肚腩超爽　老婆小孩崩潰：啥時才要變回來？

記者林映妤、主播簡立喆／專訪

「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）才結束《復仇者聯盟：終局之戰》的宣傳，接著又有《MIB星際戰警：跨國行動》將上檔，他接受《ETtoday》專訪，笑說《復仇者4》邋遢的大肚腩造型似乎只有自己很享受，老婆和小孩都無法接受他身材走鐘！

▲▼《MIB星際戰警：跨國行動》克里斯漢斯沃專訪。（圖／《星光好選喆》）

▲▼索爾變肥宅，老婆小孩都崩潰。（圖／《星光好選喆》）

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▲▼《MIB星際戰警：跨國行動》克里斯漢斯沃專訪。（圖／《星光好選喆》）

《復仇者4》帥帥的雷神變成肥宅，把所有影迷都嚇壞了，對此克里斯倒是很樂，「其實那是個大義肢啦，我總說那是在體驗孕媽咪的感覺，那個肚子很重欸，大約有70磅，真是塊大矽膠。我得穿上一件像外套一樣的服裝，然後從背後拉上拉鍊，有點瘋狂呢！」

雷神大肚還是很性感啦，不過克里斯漢斯沃偷爆料，老婆艾莎巴塔奇（Elsa Pataky）和他的孩子們好像不這麼覺得，「他們一直問我，你怎麼會變成這樣？你什麼時候才要變回來？」似乎不能接受男神老爸走鐘，他也只好回：「啊～還沒這麼快啦！」互動十分可愛。

▲▼《MIB星際戰警：跨國行動》克里斯漢斯沃專訪。（圖／《星光好選喆》）

▲▼克里斯漢斯沃面對小孩的反應也哭笑不得。（圖／《星光好選喆》）

▲▼《MIB星際戰警：跨國行動》克里斯漢斯沃專訪。（圖／《星光好選喆》）

雷神索爾和《MIB》的H探員，各自擁有力量強大的錘子和一堆槍枝及車子，到底哪一個角色更有趣、更性感呢？

克里斯漢斯沃說：「我得說，這次真的非常酷，因為我從來沒拍過類似的電影，這對我而言是個全新的體驗，各式各樣的傢私、武器、各種危機狀況…我很愛這樣的電影。」

他透露自己是原版《MIB星際戰警》系列的粉絲，本身又很愛槍戰電影，「我喜歡宇宙觀很大、有動作、娛樂、搞笑的電影，這部片就集合了所有這些元素，超酷，我完全沒拍過這種類型片！」

▲▼《MIB星際戰警：跨國行動》克里斯漢斯沃專訪。（圖／《星光好選喆》）

▲▼克里斯漢斯沃非常喜歡《MIB星際戰警：跨國行動》的動作與搞笑風格。（圖／《星光好選喆》）

▲▼《MIB星際戰警：跨國行動》克里斯漢斯沃專訪。（圖／《星光好選喆》）

其實第一集《MIB》上映時，克里斯漢斯沃才14歲，但他對這部電影有著鮮明的印象，「它是我成長過程最喜愛的電影之一，尤其是一開場威爾史密斯在街道上衝來衝去，追蹤那些外星人，然後慢慢進入整個外星人世界，就很像異形版的警匪動作片，真的很特別！這系列電影好笑幽默的地方我也覺得超棒！」

《MIB》另一個看點，就是觀眾難得能見到男神穿著「時裝」現身大銀幕！以往在《雷神索爾》、《復仇者聯盟》等系列電影，克里斯漢斯沃總以「神」的奇幻古裝扮相出現，他笑說：「對，你說對了，這部片是時裝，和（現實生活中的）我比較像～比較輕鬆、神經大條！」

▲▼《MIB星際戰警：跨國行動》克里斯漢斯沃專訪。（圖／《星光好選喆》）

▲克里斯漢斯沃在《MIB》幾乎都是同一套衣服。（圖／《星光好選喆》）

但電影裡他好像只有一套黑西裝？克里斯漢斯沃幽默表示，「噢，我在戲中有20套（一模一樣的）西裝喔，在拍動作戲的時候毀了好幾套衣服，就一路…整整4個月都是同一套…」表情有些無奈，但總比穿著大肚腩趴趴走還輕鬆吧！

精彩完整專訪以及記者會重點報導，請鎖定6月10日星期一下午2點首播的《星光好選喆》。

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MIB, 星際戰警, MIB星際戰警：跨國行動, 克里斯漢斯沃, 雷神索爾

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