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星爵婚禮低調奢華　500英畝私人土地全包了！還能「俯瞰太平洋」

記者林映妤／綜合報導

「星爵」克里斯普拉特（Chris Pratt）和阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）的女兒凱瑟琳史瓦辛格（Katherine Schwarzenegger）結婚8日在美國加州閃婚，現場照片曝光吸引全球粉絲關注，其實小倆口的婚禮低調卻豪華，不僅包下500英畝（約200公頃）私人場地慶祝，嘉賓也大有來頭！

▲▼「星爵」克里斯普拉特和凱薩琳史瓦辛格結婚了。（圖／翻攝自《每日郵報》）

▲「星爵」克里斯普拉特和凱薩琳史瓦辛格結婚了。（圖／翻攝自微博）

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克里斯普拉特和凱瑟琳史瓦辛格雙方的家人及好友都到場祝賀，最大咖莫屬星爵的「魔鬼終結者」岳父阿諾，以及阿諾前妻，也就是凱薩琳的媽媽瑪麗亞施賴弗（Maria Shriver）。除此外，克里斯普拉特與前妻安娜法芮絲（Anna Faris）生的6歲兒子傑克（Jack Pratt）也來了，《星際異攻隊》導演詹姆斯岡恩（James Gunn）也被直擊婚禮前在現場和朋友們一起玩遊戲。

▲▼「星爵」克里斯普拉特和凱薩琳史瓦辛格結婚了。（圖／翻攝自《每日郵報》）

▲克里斯普拉特和凱薩琳史瓦辛格婚禮場地相當大。（圖／翻攝自《每日郵報》）

據《每日郵報》報導，星爵與凱薩琳前一天還在演員好友羅伯勞（Rob Lowe）的蒙特斯托（Montecito）莊園進行婚禮排練，今天則低調在聖思多羅牧場酒店（San Ysidro Ranch）舉行婚禮。聖思多羅牧場酒店坐落在500英畝（約200公頃）的私人土地上，俯瞰著太平洋，這棟牧場建築起源於1893年，歷史非常悠久，據說兩家人將場地全包了，籌備這場溫馨婚禮毫不手軟。

星爵和凱薩琳1月宣布訂婚，曬出40萬美金（約新台幣1250萬元）鑽戒，8日終於互訂終身。在場嘉賓透露：「今天是凱薩琳最快樂的一天，她沒有停止微笑過，克里斯也似乎非常興奮。」

▲▼「星爵」克里斯普拉特和凱薩琳史瓦辛格結婚了。（圖／翻攝自《每日郵報》）

▲《星際異攻隊》導演詹姆斯岡恩也來祝福好友。（圖／翻攝自《每日郵報》）

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星爵, 凱薩琳史瓦辛格, 克里斯普拉特

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