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謝忻認和阿翔婚外情！　對不起Grace：我做了非常可怕的事

記者李欣容／綜合報導

謝忻、阿翔爆出婚外情，阿翔在事發當天出面道歉，謝忻則在沈澱一天後手寫信與阿翔老婆Grace道歉，「我，真的做了非常可怕的事情。」

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▲▼ 謝忻阿翔 。（圖／翻攝自謝忻、阿翔老婆臉書）

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▲謝忻向阿翔老婆Grace道歉。（圖／翻攝自Facebook／外景小公主- 謝忻的粉絲團／Out Of Control 媽咪Grace）

謝忻向Grace連說5次對不起，並強調和阿翔這段婚外情非常羞愧、悔恨，甚至直言自己做了「非常可怕的事」，和阿翔過去亦師亦友的情誼已變了調。

▲▼ 謝忻 。（圖／翻攝自Facebook／外景小公主- 謝忻的粉絲團）

▲謝忻道歉不到一小時，臉書湧入上千留言。（圖／翻攝自Facebook／外景小公主- 謝忻的粉絲團）

她不求Grace原諒，但仍想表達自己的歉意，不少網有看了謝忻的道歉，有些人認為一個巴掌拍不響，男方也有很大的問題，安慰她一切都會過去。但也有人認為，她的信中內容好似這次才是第一次發生，「被發現才說對不起⋯今天如果沒被發現，你會覺得對不起嗎？」不到一小時已湧入上千人留言。

▲▼謝忻。（圖／翻攝謝忻臉書）

▲謝忻手寫道歉信。（圖／翻攝自Facebook／外景小公主- 謝忻的粉絲團）

謝忻道歉全文

沈澱了一整天。

首先，我要跟阿翔的太太Grace鄭重的道歉，我非常非常地對不起妳，
對於自己的不理智以及衝動，感到萬分羞恥及悔恨。

妳，一定感到非常震驚，無助也痛苦，而這一些都是我在跨越友情線的時候，拋諸在腦後的。

讓友情變了調的我，深感歉意，讓亦師亦友的情感跨越了那條線的我，備感羞愧。

我，真的做了非常可怕的事情——在那個理智遺失的轉瞬間，我萬分後悔地傷害了我工作上最好的夥伴，造成今天這樣的局面，我，要負起非常大的責任。

你們是非常相配的王字和公主，我對不起你也對不起三個小朋友，我沒有資格請求妳的原諒，但是我還是由衷地想再次跟妳說一聲，「對不起」對不起。

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謝忻, 阿翔, 謝忻阿翔

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