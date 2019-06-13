連俞涵下戲「累到度估」　姚愛寗爆：她零食還放在嘴裡

記者李欣容／綜合報導

連俞涵、姚愛寗在《一千個晚安》中飾演姊妹，連俞涵私下有弟弟和妹妹，但她總覺得自己在生活上常受到妹妹照顧，遇到事情也是妹妹給建議，姚愛寗爆料，連俞涵個性真的很可愛，有次等戲等到睡著，零食還放在嘴裡，逗樂所有人。

▲連俞涵、姚愛寗像親姊妹。（圖／三立提供）

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姚愛寗飾演的「天雨」身材嬌小，個性愛撒嬌又依賴姊姊，連俞涵親妹則外型高挑，且明理董事，又有自己想法，因此連俞涵有時覺得自己的親妹妹反而更像姊姊，在生活上很照顧她。

連俞涵想起多年前妹妹結婚，搬離原本的家，雖然不像小時候一樣住在同一個屋簷下，但無論距離有多遙遠，心都是緊繫著彼此。

▲姚愛寗是獨生女，很想要有姊姊。（圖／三立提供）

姚愛寗是獨生女，從小就希望能有兄弟姊妹，還曾跑去跟媽媽說能不能再生一對雙胞胎，或是生個哥哥給她，姚愛寗私下不愛撒嬌，甚至只要想到自己撒嬌的樣子就會雞皮疙瘩掉滿地。

▲《一千個晚安》連俞涵、姚愛寗姊妹情深觸動人心 。（圖／三立提供）

說到連俞涵的八卦，姚愛寗爆料，有次她等戲等太久，竟在椅子上睡著，但手跟零食還放在嘴巴裡，大家瞬間笑場，姚愛寗笑說：「我的姊姊常常會有這種大家拿她沒轍但又很可愛的行為出現」。