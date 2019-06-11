沛小嵐17歲美照曝光！　網一看秒懂馬如龍「為什麼對她著迷」

記者李欣容／台北報導

沛小嵐是馬如龍第三任妻子，她曾說當初在電台聽廣播，只是聽到馬如龍聲音就愛上，後來參加節目見面會，馬如龍在茫茫人海中也是第一個瞧見她，如偶像劇般的愛情故事，現在聽來不切實際，但近來沛小嵐和馬如龍年輕時的約會照再度被翻出，沛小嵐青澀模樣和清純外型，讓網友狂喊：「懂了！」

▲沛小嵐、馬如龍年輕時 。（圖／網友提供）

照片中馬如龍搭著沛小嵐，白色帽子配休閒襯衫，已經是明星的他不失時尚，一旁的沛小嵐頭靠著他的肩膀，深邃的五官和鵝蛋臉，看上去沒化什麼妝，但卻貌美動人。

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皮膚白皙的沛小嵐，穿上白色洋裝和紅色蝴蝶結點綴，格外浪漫，不少網友一看到這張照片，秒懂為什麼馬如龍會在茫茫人海中，一眼就對她有印象。

▲馬如龍曾帶沛小嵐到韓國拍婚紗。（圖／中天）

沛小嵐曾在節目上說，她對馬如龍是一見鍾情，馬如龍也是在節目活動中主動向她搭訕，兩人約會了一段時間，後來馬如龍突然消失，沛小嵐毅然決然進入演藝圈找人。

再度相遇後，他們決定再續前緣，一結婚就是38年，日前馬如龍病逝，許多粉絲都很不捨，沛小嵐則是沒一日睡好，粉絲都希望她能好好照顧自己。

▲馬如龍9日病逝。（圖／翻攝自Facebook／馬如龍）