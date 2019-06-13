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徐鈞浩廚房激吻男友　被叫「嫂嫂」激動破音：什麼！

記者李欣容／綜合報導

《HIStory3》第一單元《圈套》昨（12日）完結篇，徐鈞浩飾演的孟少飛終於和吳承洋飾演的唐毅有情人終成眷屬，林意箴稱他一聲「嫂嫂」，徐鈞浩為了效果自己設計破音大喊：「什麼！」沒想到拍了20次，讓他超級後悔。

▲▼《HIStory3-圈套》徐鈞浩(左)與吳承洋 。（圖／LINE TV提供）

▲徐鈞浩（右）被叫嫂嫂。（圖／LINE TV提供）

劇中唐毅親生父親陳文浩（陳家逵 飾）對少飛說：「我很高興你陪在他身邊，我沒有辦法幫他做到的，希望你可以幫他做到，不管怎樣，請你不要放棄他。」讓許多人感動不已。

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▲▼《HIStory3-圈套》徐鈞浩(左)與吳承洋 。（圖／LINE TV提供）

▲徐鈞浩、吳承洋在廚房激吻。（圖／LINE TV提供）

回憶起那場戲，徐鈞浩表示當下很有感觸，「很多人要的愛就是這麼簡單，希望可以被傳統的父親祝福，就從這個擁抱開始，他就是爸爸了，對少飛來說是很重大的事情。」

▲▼《HIStory3-圈套》徐鈞浩(左)與吳承洋 。（圖／LINE TV提供）

▲徐鈞浩和劇中公公擁抱。（圖／LINE TV提供）

最後一集，唐毅的妹妹紅葉（林意箴 飾）也接受了少飛這位嫂嫂，一聽到「嫂嫂」，徐鈞浩親自設計少飛破音：「你剛剛叫我什麼？」他大笑說：「我自己設計破音，沒想到要破20次，害我有點後悔。」

▲▼《HIStory3-圈套》徐鈞浩(左)與吳承洋 。（圖／LINE TV提供）

▲卞慶華（左）被公認身材最好 。（圖／LINE TV提供）

四位男主角在劇中不乏脫上衣露身材，卞慶華是被公認身材最好，「拍戲期間每天都去健身房，民宿旁邊剛好就有健身房，每天只要收工或是休息，就是往健身房跑。」不僅如此，他還自備壺鈴、彈力帶以及啞鈴以及控制飲食。

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關鍵字

圈套, BL劇, 徐鈞浩, 吳承洋, 陳廷軒, 卞慶華, 林意箴

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