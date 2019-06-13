蔡淑臻這招防閨蜜入侵　曝李沛旭「暖心舉動」：不用我擔心

記者李欣容／台北報導

蔡淑臻在電視劇《噬罪者》中飾演小三唐娟，刻意接近正宮，與其當閨蜜，她今（13日）出席休閒鞋活動時透露，在演了小三之後突然很能理解這樣的心情，「她做這件事很花時間，一定很喜歡這個男生。」但她本身不會刻意讓男友和閨蜜保持距離，稱李沛旭給她很大空間，會「自動」保持距離。

▲蔡淑臻不怕閨蜜和男友太熟 。（圖／翻攝自Facebook／蔡淑臻 Janel Tsai）

蔡淑臻飾演的唐娟是一位貴婦，豪門的制約讓她覺得不自由，得知對象要結婚，想盡辦法和正宮變成閨蜜，「我可以體會她的心情，剛開始可能只是肉慾，但女生很難精神跟肉體分開，時間久了會產生精神上的情感，想為自己好，為自己爭取。」這和近來阿翔與謝忻婚外情情節雷同，蔡淑臻因和當事者不熟，僅表示，「我覺得現在再說什麼都是給他們壓力。」

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▲蔡淑臻和李沛旭給足彼此空間。（圖／翻攝自Facebook／蔡淑臻 Janel Tsai）

至於私下會不會刻意讓男友與自己的好姐妹保持距離？蔡淑臻笑說，「是他主動跟我的好朋友保持距離啦，他也想讓我好好放鬆，不用我去擔心他，我也是，如果他的聚會邀請我，我會去，沒有的話也沒關係。」彼此給足自由空間，互相尊重。

先前蔡淑臻和李沛旭感情因乾針治療醫師觸礁，她今大方說，還是有持續做治療，且給同一位醫師，打趣反問記者，「沒有別人啦，還是你們有認識別的嗎？」

▲蔡淑臻（左1）新戲上演人妻外遇。（圖／資料照／記者黃克翔攝）