特稿／《天之蕉子》3大看點　馮凱曝拍攝內幕：一定賠錢

文／李欣容

三立週五好戲《天之蕉子》明（14日）首播，由楊子儀、吳怡霈、楊小黎與陳謙文主演，以蕉農、青果大盤商兩大家族為出發點，導演馮凱拍出男女之間複雜的情感，吳怡霈首次擔任女主角，不計形象演出成為看點之一。

▲吳怡霈飾演千金小姐，從日本留學歸國。（圖／三立提供）

吳怡霈形象崩壞、搏命演出

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這是吳怡霈第一次主演電視劇，導演馮凱透露，當初許多女演員照片排開，他第一個就挑中吳怡霈，但他從沒見過本人，也不知道吳怡霈是誰，就是一個感覺，他也相信自己直覺，「我看人很準的。」

▲吳怡霈、楊子儀吊鋼絲「跳橋」。（圖／翻攝自YouTube／三立台劇）

吳怡霈知道後，嚇得皮皮挫，但是她的敬業，也讓所有人佩服，過去曾是記者、主播，好學問不在話下，更可貴的是，她拍起戲，錄起節目來完全不計形象，15分鐘片花裡，她跳河、扮男裝又被摸胸，就連工作人員都說「真的超醜」。

片花中她和楊子儀共騎一台腳踏車，為了追搶匪從橋上掉入河中，那是吳怡霈第一次吊鋼絲，楊子儀說，吳怡霈嘴上說不怕，其實全身都在發抖，無論身在什麼位置，她都是搏命演出。

▲馮凱第一眼相中吳怡霈當女主角。（圖／三立提供）

時代劇講究細節 馮凱一看劇本：穩賠錢

馮凱執導作品超過30部，包括《飛龍在天》、《天國的嫁衣》、《綠光森林》、《真愛找麻煩》、《我們不能是朋友》，部部都是經典。

不只看人很準，馮凱的作品中，除了偶像劇的浪漫情節外，還有現實層面的投射，一見鍾情的浪漫有了，男歡女愛情節也不能少，他在記者會上總說，希望能將現在年輕人談戀愛的風格呈現出來，別人不敢拍的，他敢。

▲划筏比賽換了三個不同地點拍攝。（圖／三立提供）

劇中為了要呈現台灣50～60年代香蕉王國的榮景，光是划筏比賽就換了三個不同的景拍攝，馮凱笑說，當初找他拍，他聽完故事架構馬上拒絕，「因為一定賠錢！」

光是蕉園那些青綠色的綠蕉，從開拍至今就已經使用了3頓，一但變黃就不能用了，但劇組也不浪費，會將不能拍攝的香蕉送給附近居民，再添購新鮮綠蕉。

▲太保劇中因試藥搞壞身體，楊子儀背著父親難過哭了。（圖／翻攝自YouTube／三立台劇）

濃濃親情牌，資深戲骨拉拔新生代

劇中楊子儀飾演蕉農後代，家境苦寒，因為命盤「剋父」，他被規定不能叫父親「阿爸」，只能叫阿伯，一次情急之下他脫口叫了阿爸，被媽媽處罰，為了家裡的經濟，父親到醫院當試藥白老鼠，身體都給試壞了，楊子儀背著父親回家，眼眶滿是淚水，看了叫人心疼。

▲林義芳是吳怡霈的台語小老師 。（圖／翻攝自YouTube／三立台劇）

愛情、親情外，也可以感受到資深前輩帶領中生代演員前進的氛圍，劇中飾演他們父母親的有林義芳、太保、張瓊姿、洪都拉斯、陳夙雰、鄭志偉、謝麗金、岳虹等，中生代在他們的帶領下可以盡情發揮，不足的細節由他們補強，是一齣值得期待的好戲。