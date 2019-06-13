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小三刻意接近正宮「當閨蜜」　蔡淑臻：何苦二度傷害

記者李欣容／綜合報導

蔡淑臻在《噬罪者》中飾演劈腿人妻、最強小三，與正宮林子熙正面交鋒。林子熙表示蔡淑臻私底下相當和善，減輕她許多不安。

▲▼《噬罪者》蔡淑臻接近正宮林子熙 。（圖／公視提供）

▲▼《噬罪者》蔡淑臻接近正宮林子熙 。（圖／公視提供）

▲蔡淑臻接近正宮林子熙 。（圖／公視提供）

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蔡淑臻在本週劇情中，假借帶媽媽出國玩，趁機接近在旅行社上班的林子熙，兩人還變成好友，三角戀中的男主角曹晏豪得知後很不高興，與蔡淑臻大吵一架，但他們兩人的關係卻無法說斷就斷。

面對角色的遭遇，林子熙開玩笑表示，「我應該是全劇裡面最可憐的角色，因為全部的人都對不起我！」就連曹晏豪也說她的角色是「天然笨」。

▲▼《噬罪者》蔡淑臻接近正宮林子熙 。（圖／公視提供）

▲林子熙為愛犧牲奉獻。（圖／公視提供）

林子熙大學時也是屬於為愛犧牲奉獻類型，夢想畢業後就要結婚、生小孩，對當時的她而言這就是一百分的人生，但長大後，有了社會歷練，才發現還是要靠自己比較好。

▲▼《噬罪者》蔡淑臻接近正宮林子熙 。（圖／公視提供）

▲蔡淑臻不懂小三心態。（圖／公視提供）

被譽為最強小三，蔡淑臻表示最難演的地方在於要對林子熙二度傷害，「跟曹晏豪在一起已經是對她一次傷害了，之後又跑去跟她當朋友，再度欺騙她的感情。」看到劇本時，她內心OS：「何苦啊！」

▲▼《噬罪者》蔡淑臻接近正宮林子熙 。（圖／公視提供）

▲蔡淑臻、曹晏豪婚外情。（圖／公視提供）

雖戲裡受傷，但林子熙說，「她（蔡淑臻）第一天開工就主動跟我打招呼、聊天，讓我的焦慮減緩很多。」《噬罪者》描述殺害高中女生而被判刑的王翔（莊凱勛 飾），假釋出獄後讓家人、前女友生活受到變化，本劇試圖透過一名出獄假釋犯的視角，探討人性心理的愛恨糾葛，在每週六晚間9點，於公視頻道播出。

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關鍵字

蔡淑臻, , 噬罪者, 曹晏豪

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