阿翔、謝忻「壓胸情侶照」曝光！　老婆前天才心碎PO文：想不開的自己…

記者潘慧中／綜合報導

阿翔（陳秉立）不久前才慶祝結婚7週年，12日卻爆出和謝忻發展不倫戀，引來各界撻伐。許多網友湧入老婆Grace的私人臉書打氣，卻意外發現她早在5月初就意有所指地說：「閨蜜是什麼？」過了幾天又分享了一則感情文，讓網友心疼地說：「看時間感覺妳好像很早就知道了。」

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▲阿翔和老婆不久前才慶祝結婚7週年。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）



Grace曾在5月初有感而發地說：「閨蜜就是聽到對方過得不順遂時會一起流淚，會當自己感受一樣受傷，聽到過得好，會希望對方能好上加好，聽到困難，還沒知道是什麼，已伸出援手。」當然還包括守護彼此的秘密，「這樣的朋友能有幾個呢～？」

▲阿翔老婆似乎早已知情。（圖／翻攝自Facebook／Grace）



對比如今被爆出好姊妹謝忻與老公阿翔的婚外情，不少粉絲都紛紛留言安慰Grace：「閨蜜不用太多只要有一個就夠了。」事隔半個月後，她5月24日轉發一則名為「沒有放不下的前男友，只有想不開的自己」的文章後寫下：「棒棒der（的）」，更加引發揣測她可能早知情：「加油！妳值得更好的。」

▲阿翔老婆常自嘲是「偽單親」。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）



沒想到，阿翔隔天（5月25日）在臉書PO出和謝忻的「情侶照」，原來他一出道就和女方搭檔演情侶，「浩角翔起+謝忻，每週都要一起想3～4集的短劇，資管系的浩子不愛用電腦，都靠阿翔和謝忻用email寫劇本，浩子就演土雷伯，阿翔和謝忻演情侶。」對比妻子前一天的發文內容，更讓人不勝唏噓。

▲阿翔一出道就和謝忻扮演情侶。（圖／翻攝自Facebook／陳秉立）