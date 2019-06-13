浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

記者潘慧中／綜合報導

「浩角翔起」阿翔（陳秉立）被拍到和謝忻靠車窗激吻，不倫戀引起軒然大波，搭檔浩子（謝炘昊）至今尚未出面發表意見，但有人翻出兩人主持《食尚玩家》的片段，浩子當時開玩笑說：「你偷吃要擦嘴」，讓不少網友現在看了都驚訝直呼：「神預言，玩笑話居然成真了…。」

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▲▼浩子3年前在節目中大開阿翔玩笑。（圖／翻攝自YouTube／食尚玩家）



「浩角翔起」2016年到雲林出外景，阿翔上一秒還在聊煎包，浩子下一秒突然脫口問：「你離婚那個官司處理好了嗎？」他忍不住笑場回：「要你管喔！？」浩子繼續大開玩笑：「如果還要再娶老婆要通知喔！」他也不干示弱地說：「一定會通知的！再讓你包第二個紅包來！」

▲▼浩角翔起的主持片段被網友挖出來。（圖／翻攝自YouTube／食尚玩家）



但是，浩子並沒有因此閉嘴，他接著伸手笑指：「你偷吃要擦嘴！每次都被你老婆抓到！」阿翔終於氣不過地回：「你不要在那邊說一些五四三的！」這段影片如今被網友翻出來造成瘋傳，不少人都驚呼：「怎麼那麼準」、「預言家」、「根本會算命！」

▲網友反應。（圖／翻攝自YouTube／食尚玩家）



阿翔婚後育有3個小孩，不久前才迎來結婚7週年紀念日，他當時還發文感謝老婆的付出，「謝謝老婆，一直以來辛苦照顧我們全家大小，未來的路還很漫長，無論如何，我們都會牽手走下去的。」如今卻被拍到做出對不起妻子的事，讓不少粉絲震驚又失望。

▲阿翔和Grace育有3個孩子。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）



▲約從16：40分開始。（影／取自YouTube／食尚玩家）