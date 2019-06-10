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馬如龍病逝！周曉涵曝「2特殊緣分」不捨：一路好走

記者許皓婷／綜合報導

資深藝人馬如龍9日因肺腺癌病逝，享壽80歲，消息傳出後，大批演藝圈好友相當難過，和他因戲結緣的周曉涵得知後，也相當不捨，在Instagram發文悼念。

周曉涵因演戲和馬如龍結緣，她不捨地說：「致敬這個圈子裡唯一演過我2次父親的馬大哥。」她提到第1次和對方演戲是在2014的公視《湊陣》，當時她演出未婚懷孕的小女兒，「記得有一場我躺在病床上的戲，當時要拍我特寫，他握著我的手，給了我好多情緒，也因此讓我很快的進入了角色裡，眼淚嘩啦啦的流。」

▲周曉涵悼念馬如龍。（圖／翻攝自Instagram／周曉涵）

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▲周曉涵悼念馬如龍。（圖／翻攝自Instagram／周曉涵）

而周曉涵表示第2次是2017年的《艋舺之江湖再現》，馬如龍演出她的黑社會爸爸，回憶過往，她形容馬大哥在自己心目中的模樣，「他的氣魄與口吻，穿著木屐咖咖咖的走，那可愛的樣子我現在都還記得～」想起兩人合作的曾經，她表示自己非常榮幸能當過對方的女兒，「馬爸爸，一路好走，安心的睡吧」。

【周曉涵IG全文】

致：這個圈子裡唯一演過我兩次父親的馬大哥

第一次是2014公視的「湊陣」，
我演未婚懷孕的小女兒。
記得有一場我躺在病床上的戲，
當時要拍我特寫，他握著我的手，給了我好多情緒，
也因此讓我很快的進入了角色裡，眼淚嘩啦啦的流。

第二次是2017的網大「艋舺之江湖再現」他演我的黑社會老爸。
他的氣魄與口吻，穿著木屐咖咖咖的走，那可愛的樣子我現在都還記得～

很榮幸當過您的女兒
馬爸爸，一路好走，安心的睡吧☁

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