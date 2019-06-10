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Dalton被問媽胖還瘦…脫口「這句話」　徐若瑄一聽崩潰了！

記者許皓婷／綜合報導

女星徐若瑄跟老公李雲峰結婚後，在2015年生下兒子Dalton（小V寶），家庭生活幸福美滿。她近日PO出一段影片，卻被兒子說胖，讓她傻眼，更崩潰直呼：「我明天開始減肥！」

▲徐若瑄被兒子說胖。（圖／翻攝自Instagram／徐若瑄）

▲徐若瑄被兒子說胖。（圖／翻攝自Instagram／徐若瑄）

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▲徐若瑄和兒子Dalton感情非常好。（圖／翻攝自Instagram／徐若瑄）

徐若瑄9日在Instagram分享一段影片，只見畫面中，3歲的Dalton反戴著帽子，穿著襯衫，被問到「爺爺、爸爸還有姊姊們是胖的還瘦的」，他則回答：「瘦的！」但當被問到「媽媽是胖的還瘦的」時，他則毫不猶豫地脫口而出「胖的」。

▲徐若瑄被兒子說胖。（圖／翻攝自Instagram／徐若瑄）

▲徐若瑄被兒子說胖。（圖／翻攝自Instagram／徐若瑄）

▲徐若瑄被兒子Dalton說很胖。（圖／翻攝自Instagram／徐若瑄）

而徐若瑄PO出兒子的影片後，更崩潰直呼：「我明天開始減肥！哼！還有，下次換衣服時，我會鎖門！ 」Dalton的童言童語也笑翻不少人，網友紛紛留言：「有一種胖叫做兒子覺得胖」、「媽媽傷心，但是我們眼裡媽媽明明就很瘦啊」、「你媽媽是女神欸…傻兒子」、「好可愛啊！媽媽是瘦的啦」。

【徐若瑄IG全文】

我明天開始減肥！
哼！還有，下次換衣服時，我會鎖門！
#Fion阿姨沒事不要亂問他問題
#你媽發誓回到想當年
#你們這些吃不胖的小傢伙
#我和我婆婆該減肥了
#大姊二姊爺爺爸爸無敵瘦媽媽超胖

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