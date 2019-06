星爵「浪漫婚紗照」首曝光！加州秘辦奢華婚禮：最美好的一天❤

記者許皓婷/綜合報導

「星爵」克里斯普拉特(Chris Pratt)和阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)的女兒凱瑟琳史瓦辛格(Katherine Schwarzenegger)8日在美國加州結婚,一直保持低調,他10日首度在Instagram上PO出婚禮照,更開心分享升格為人夫的喜悅。

▲星爵、凱薩琳在美國加州結婚。(圖/翻攝自微博、CFP)



星爵和凱薩琳8日在美國加州舉辦婚禮,他10日在Instagram發文分享新婚喜悅,他開心地表示:「Yesterday was the best day of our lives.(昨天是我們人生中最美好的一天)」兩人從情侶昇華為夫妻,他也感動地說:「We feel so blessed to begin this new chapter of our lives.(我們覺得非常幸運,將開啟生活的新篇章)」他更感謝家人和朋友們一同經歷了這麼重要的時刻。

而星爵和凱薩琳結婚非常低調,他10日也首度在InstagramPO出兩人在婚禮上的合照,只見畫面中,他牽著身穿白紗的妻子手,小倆口甜蜜地相視而笑,畫面浪漫又感人。

▲星爵首PO結婚照。(圖/翻攝自Instagram/Chris Pratt)

據《每日郵報》報導,星爵與凱薩琳前一天還在演員好友羅伯勞(Rob Lowe)的蒙特斯托(Montecito)莊園進行婚禮排練,今天則低調在聖思多羅牧場酒店(San Ysidro Ranch)舉行婚禮。聖思多羅牧場酒店坐落在500英畝(約200公頃)的私人土地上,俯瞰著太平洋,這棟牧場建築起源於1893年,歷史非常悠久,據說兩家人將場地全包了,籌備這場溫馨婚禮毫不手軟。