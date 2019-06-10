星爵「浪漫婚紗照」首曝光！加州秘辦奢華婚禮：最美好的一天❤

記者許皓婷／綜合報導

「星爵」克里斯普拉特（Chris Pratt）和阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）的女兒凱瑟琳史瓦辛格（Katherine Schwarzenegger）8日在美國加州結婚，一直保持低調，他10日首度在Instagram上PO出婚禮照，更開心分享升格為人夫的喜悅。

▲星爵、凱薩琳在美國加州結婚。（圖／翻攝自微博、CFP）



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星爵和凱薩琳8日在美國加州舉辦婚禮，他10日在Instagram發文分享新婚喜悅，他開心地表示：「Yesterday was the best day of our lives.（昨天是我們人生中最美好的一天）」兩人從情侶昇華為夫妻，他也感動地說：「We feel so blessed to begin this new chapter of our lives.（我們覺得非常幸運，將開啟生活的新篇章）」他更感謝家人和朋友們一同經歷了這麼重要的時刻。

而星爵和凱薩琳結婚非常低調，他10日也首度在InstagramPO出兩人在婚禮上的合照，只見畫面中，他牽著身穿白紗的妻子手，小倆口甜蜜地相視而笑，畫面浪漫又感人。

▲星爵首PO結婚照。（圖／翻攝自Instagram／Chris Pratt）

據《每日郵報》報導，星爵與凱薩琳前一天還在演員好友羅伯勞（Rob Lowe）的蒙特斯托（Montecito）莊園進行婚禮排練，今天則低調在聖思多羅牧場酒店（San Ysidro Ranch）舉行婚禮。聖思多羅牧場酒店坐落在500英畝（約200公頃）的私人土地上，俯瞰著太平洋，這棟牧場建築起源於1893年，歷史非常悠久，據說兩家人將場地全包了，籌備這場溫馨婚禮毫不手軟。