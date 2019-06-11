柯佳嬿滿身大汗被求婚不爽　笑吳岳擎接吻像「石化人」

記者林奕如／台北報導

柯佳嬿在歐銻銻娛樂《如果愛，重來》第二時空和吳岳擎戀愛，最新一集，她即將要被浪漫求婚，但實際拍攝時天氣炎熱，還要爬一大段台階，讓柯佳嬿苦不堪言說：「這種求婚會生氣吧，滿身大汗很狼狽！在烈日之下就會明白婚姻就是這麼一回事。」

▲柯佳嬿接受吳岳擎求婚。（圖／歐銻銻娛樂提供）

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吳岳擎劇中安排求婚，要女友柯佳嬿依指令尋找扭蛋，再跟隨指示到拍拍手漢堡店。他戴上戒指後，兩人甜蜜親嘴，結果太僵硬，被柯佳嬿笑「石化人」，導演林子平更對吳岳擎說：「如果你這次沒有好好碰你就完了！」他透露：「當下我超怕，一開始根本不敢真的吻上去，導演知道我很緊張，所以用子平導演式幽默讓我放鬆。現在想起覺得很蠢！」戲中吳岳擎對婚姻猶豫不決，戲外反而有無限憧憬表示：「求婚對女生來說是一輩子很特別的事，會想玩特別的方式永遠被記下來。」

▲張書豪痛苦看老婆柯佳嬿被好兄弟求婚。（圖／歐銻銻娛樂提供）

張書豪第二時空面對老婆變成兄弟女友，情緒複雜可想而知，還多出姊姊、姊夫和姪女，他和劇中姪女感情好，時常相伴一起畫畫、去動物園，當姪女莎莎知道他要回到第一時空，淚眼汪汪。實際拍攝時，張書豪使用必殺技騙出眼淚：「以後妳來拍片我都不理妳，一個人坐在那邊，叫媽媽不理你等下叫媽媽回家，把妳丟在這裡。」莎莎才哭出來，導演喊卡後，張書豪不斷安慰趕緊與她握手示好，還藉由玩遊戲恢復友情。