ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

柯佳嬿滿身大汗被求婚不爽　笑吳岳擎接吻像「石化人」

記者林奕如／台北報導

柯佳嬿在歐銻銻娛樂《如果愛，重來》第二時空和吳岳擎戀愛，最新一集，她即將要被浪漫求婚，但實際拍攝時天氣炎熱，還要爬一大段台階，讓柯佳嬿苦不堪言說：「這種求婚會生氣吧，滿身大汗很狼狽！在烈日之下就會明白婚姻就是這麼一回事。」

▲柯佳嬿在歐銻銻娛樂《如果愛，重來》第二時空接受吳岳擎求婚。（圖／歐銻銻娛樂提供）

▲柯佳嬿接受吳岳擎求婚。（圖／歐銻銻娛樂提供）

請繼續往下閱讀...

吳岳擎劇中安排求婚，要女友柯佳嬿依指令尋找扭蛋，再跟隨指示到拍拍手漢堡店。他戴上戒指後，兩人甜蜜親嘴，結果太僵硬，被柯佳嬿笑「石化人」，導演林子平更對吳岳擎說：「如果你這次沒有好好碰你就完了！」他透露：「當下我超怕，一開始根本不敢真的吻上去，導演知道我很緊張，所以用子平導演式幽默讓我放鬆。現在想起覺得很蠢！」戲中吳岳擎對婚姻猶豫不決，戲外反而有無限憧憬表示：「求婚對女生來說是一輩子很特別的事，會想玩特別的方式永遠被記下來。」

▲柯佳嬿在歐銻銻娛樂《如果愛，重來》第二時空接受吳岳擎求婚。（圖／歐銻銻娛樂提供）

▲張書豪痛苦看老婆柯佳嬿被好兄弟求婚。（圖／歐銻銻娛樂提供）

張書豪第二時空面對老婆變成兄弟女友，情緒複雜可想而知，還多出姊姊、姊夫和姪女，他和劇中姪女感情好，時常相伴一起畫畫、去動物園，當姪女莎莎知道他要回到第一時空，淚眼汪汪。實際拍攝時，張書豪使用必殺技騙出眼淚：「以後妳來拍片我都不理妳，一個人坐在那邊，叫媽媽不理你等下叫媽媽回家，把妳丟在這裡。」莎莎才哭出來，導演喊卡後，張書豪不斷安慰趕緊與她握手示好，還藉由玩遊戲恢復友情。

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

推薦閱讀

沛小嵐消瘦神情憔悴　現身馬如龍靈堂：沒一天是睡到天亮

沛小嵐消瘦神情憔悴　現身馬如龍靈堂：沒一天是睡到天亮

吳怡霈美出場秒變十三姨　穿大蓬裙掉水裡「根本是災難」

吳怡霈美出場秒變十三姨　穿大蓬裙掉水裡「根本是災難」

馬如龍告別式時間曝光！　喜歡「數字12」選定時辰火化

馬如龍告別式時間曝光！　喜歡「數字12」選定時辰火化

結婚38年像熱戀情侶！導演曝「馬如龍沛小嵐私下相處」閃到不行

結婚38年像熱戀情侶！導演曝「馬如龍沛小嵐私下相處」閃到不行

《大時代》小三黃瑄太囂張　阿西化身道士「收了狐狸精」

《大時代》小三黃瑄太囂張　阿西化身道士「收了狐狸精」

沛小嵐17歲一見鍾情馬如龍！追星進演藝圈當歌手：癡等他離婚

沛小嵐17歲一見鍾情馬如龍！追星進演藝圈當歌手：癡等他離婚

郭雪芙打死不認孫其君　劉以豪救火吐「7字玄機」

郭雪芙打死不認孫其君　劉以豪救火吐「7字玄機」

沛小嵐放閃喊馬如龍「肝肝」　林美照淚止不住：太恩愛了

沛小嵐放閃喊馬如龍「肝肝」　林美照淚止不住：太恩愛了

馬如龍「霸氣微笑」遺照曝光　兒女準備滷肉：他最愛吃的

馬如龍「霸氣微笑」遺照曝光　兒女準備滷肉：他最愛吃的

太子幫弔祭Geta老大！鳳小岳見馬如龍：他微笑的離開

太子幫弔祭Geta老大！鳳小岳見馬如龍：他微笑的離開

補教名師呂捷昏迷送醫！　以為是感冒「突抽搐痙攣」發病危通知

補教名師呂捷昏迷送醫！　以為是感冒「突抽搐痙攣」發病危通知

沛小嵐17歲美照曝光！　網一看秒懂馬如龍「為什麼對她著迷」

沛小嵐17歲美照曝光！　網一看秒懂馬如龍「為什麼對她著迷」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

補教名師呂捷昏迷送醫！　以為是感冒「突抽搐痙攣」發病危通知

沛小嵐17歲美照曝光！　網一看秒懂馬如龍「為什麼對她著迷」

楊晨熙答應求婚才6個月！　大飛被爆「和她閨蜜有曖昧」…友證實：只差沒說出口

丁國琳懷孕8個月…才發現「豪門男友連劈5女」！　小三設局羞辱「親密照傳出」

北宜真理褲妹車頭燈超亮！　一過彎「渾圓雪球半顆掉出來」…老司機全嗨了

馬如龍對兒嚴厲：壓力來要扛！　黃士庭還原「只有沛小嵐能探視」真實情況

周曉涵西裝「裡面都沒穿」！　鎖骨到肚臍「正面中空」媽媽看到傻眼

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

賀一航生前最後錄影「安迪也來了」　化妝師親睹衝上前…阿娥淚崩

宮崎駿認了：龍貓是可怕的生物！　面試新人爆內幕…女孩當場傻眼

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

柯佳嬿, 張書豪, 如果愛，重來, 如果愛重來, 吳岳擎, 李李仁, 陳幼芳, 林可彤, 陳乃榮, 鄧九雲, 魏蔓, 葛蕾, 陳詩媛, 劉明勳, 楊震震, 黃豪平, 林意箴

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Angelababy、鄧倫天橋之吻30秒！　抱高高攬脖羞喊「對我好一點」
  2. IG最後一張小賈斯汀照片也刪了！　賽琳娜徹底掰了8年情
  3. 偶像「突走來擁入懷」暖舉曝光！　雷光夏驚呆：我是害羞的人
  4. 泰隆艾格頓深入內心！艾爾頓強：他渴望知道關於我的一切
  5. 曾國城曝賀一航生前「2點教學」　嘆：聽到他過世愣了10秒
  6. 28歲男星「踢足球突休克倒地」！　熬40hrs醒來…聽醫生宣判淚崩：人生沒意義了
  7. 柯佳嬿滿身大汗被求婚不爽　笑吳岳擎接吻像「石化人」
  8. 老公帶2女開房被抓包…醜聞2年女星點頭演失婚正宮！網氣「腦子進水」大脫粉
  9. 林書宇決心要娶她！夏于喬懼婚→接受：他讓我的害怕變渺小
  10. 小賈斯汀嗆聲湯姆克魯斯：是男人就釘孤枝！　拳王康納湊熱鬧參戰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366