馬如龍告別式時間曝光！　喜歡「數字12」選定時辰火化

記者林奕如／新北報導

馬如龍病逝享壽80歲，靈堂在11日下午4點佈置完成，遺照選用他在2011年去澳門領取華語電影傳媒大獎最佳男配角，在後台開心拿到禮券照片，「霸氣微笑」讓人懷念，告別式時間訂於6月28日，地點在板橋殯儀館景福廳，早上8點20分舉行家祭，之後將會播放馬如龍一生影片，供人追思。

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▲馬如龍靈堂，家屬準備他生前愛吃滷肉。（圖／臺北市攝影記者聯誼會提供）

原本馬如龍遺照選定金馬獎得獎那一刻，承辦馬如龍後事的禮儀公司負責人李麗玲表示，「馬大嫂覺得頭低低，所以最後選定在澳門領取華語電影傳媒大獎最佳男配角後台照片，覺得他笑容很燦爛。」不過金馬獎得獎照片，也會印在訃聞裡面。

▲馬如龍靈堂。（圖／臺北市攝影記者聯誼會提供）

靈堂佈置約下午4點完成，準備馬如龍生前穿得衣物、拖鞋，以及七寶蓮花塔等，會館有供飯，不過家屬可自行加菜，禮儀公司負責人表示：「馬大哥生前最愛吃馬大嫂煮的油飯、豬腳，兒女先去外面買來準備。」至於沛小嵐是否有交代，負責人說：「她很傷心，一問她都哭，但她知道馬大哥喜好。」馬如龍生前喜歡「12數字」，因為台語唸起來「有利」，因此沛小嵐要求火化時辰一定要在「12分」進爐。

▲馬如龍靈堂貼出公告懇辭花籃。（圖／記者季相儒攝）