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太子幫弔祭Geta老大！鳳小岳見馬如龍：他微笑的離開

記者林奕如／新北報導

馬如龍病逝享壽80歲，他演出電影《艋舺》霸氣的Geta老大深植人心，和他感情好的「太子幫」阮經天、鳳小岳、蔡昌憲、黃鐙輝11日到靈堂弔祭（趙又廷人在北京）。鳳小岳神情難掩悲傷，他說：「簡單上了香，希望他走得好，其實他走的蠻好，微笑的離開，感覺現在家人比較辛苦。」

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▲▼鳳小岳前往馬如龍靈堂致意。（圖／記者季相儒攝）

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▲鳳小岳前往馬如龍靈堂弔祭。（圖／記者季相儒攝）

鳳小岳最後一次看到馬如龍，是在婚禮會場，雖然合作拍攝電影是9年前，但感情依舊，「（電影）的確讓大家回憶非常有色彩，在我不太了解這行業時，就參與這部電影，很多事情是要感謝馬大哥的。」他對馬大哥印象深刻，他平常生活的輕鬆感，把很多事情看得很輕鬆的態度，以及跟老婆小嵐姐如影隨形，夫妻情深讓他感動。

▲▼鳳小岳前往馬如龍靈堂致意完離開。（圖／記者季相儒攝）

▲鳳小岳前往馬如龍靈堂弔祭。（圖／記者季相儒攝）

阮經天、蔡昌憲、黃鐙輝一早9點左右先到靈堂弔祭，趙又廷人在北京不克前來。馬如龍雖然霸氣十足，不過就像《艋舺》裡的Geta老大一樣，是個面惡心善的大哥，內心非常柔軟，對身邊朋友都非常有情有義，也非常愛護家人，過去曾在幫豬哥亮及謝金燕的母親處理債務糾紛，親弟弟意外離世，他將對方的小孩視如己出，接手照顧2個姪兒至今。

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馬如龍, 沛小嵐, 海角七號, 艋舺, 太子幫, 阮經天, 鳳小岳, 蔡昌憲, 黃鐙輝

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