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郭雪芙打死不認孫其君　劉以豪救火吐「7字玄機」

記者林奕如／台北報導

郭雪芙在八大《我們不能是朋友》和孫其君飾演男女朋友，戲外也擦出愛火，第一次被拍到約會，她否認戀情，之後又被拍到甜挽手照片打臉，她才鬆口「對男方有好感」。宣傳新戲受訪，她不認孫是男友，不正面回答任何感情問題，一旁劉以豪忙救火：「我們不能是朋友。」宣傳戲也語帶玄機。

▲▼《我們不能是朋友》媒體聯訪-劉以豪,郭雪芙。（圖／記者黃克翔攝）

▲劉以豪、郭雪芙2度合作成為好友。（圖／記者黃克翔攝）

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郭雪芙一聽到孫其君就跳針，她只說：「大家因為一些不好的新聞，用新聞了解一個人，但其實過程中大家不知道發生什麼事情。」似乎有所指，媒體爆孫其君為了她，甩了正宮女友一事。之後請她舉例，她想了一下，指出大家說她是假面甜心，但其實自己真的不是。

▲▼《我們不能是朋友》媒體聯訪-郭雪芙,劉以豪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼郭雪芙身陷緋聞，劉以豪救火幫回應。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼《我們不能是朋友》媒體聯訪-劉以豪,郭雪芙。（圖／記者黃克翔攝）

一旁劉以豪忙救火掛保證：「她真的不是。合作之前會怕她，因為她臉不笑有距離感，之後真的是改觀了，相處之後，覺得她傻到一個不行，真的是少根筋，她在自己星球裡面，像有時候馮凱導演在片場嚴厲，我覺得皮要繃緊，她依舊沒有察覺，但不是故意的。」

這一次上檔前郭雪芙和孫其君傳緋聞，卻讓劉以豪粉絲不開心，風頭都被搶光了，甚至有人留言狂罵，劉以豪聽到吃驚：「不需要吧，我們完成作品，另一方面就是私生活。」他也說，緋聞曝光時，郭雪芙有傳訊息，內容主要是擔心影響這部戲，他覺得不用太在意。

▲劉以豪、郭雪芙、孫其君《我們不能是朋友》。（圖／八大電視提供）

▲郭雪芙、孫其君劇中是情侶，戲外也爆出緋聞。（圖／八大電視提供）

郭雪芙先後和劉以豪、孫其君都有床戲，「親自體驗」的她直率說出：「一個胖、一個瘦。」劉以豪不滿反駁：「我是精壯。」她跟孫其君床戲時還笑場還大方指出來：「好像有一塊肉。」私下相處直率。

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劉以豪, 郭雪芙, 夏若妍, 孫其君, 袁艾菲, 陳慕, 我們不能是朋友, 馮凱

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