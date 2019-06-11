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馬如龍「霸氣微笑」遺照曝光　兒女準備滷肉：他最愛吃的

記者林奕如／新北報導

馬如龍病逝享壽80歲，他演出電影《艋舺》霸氣的Geta老大深植人心，靈堂設在板橋，遺照11日曝光，沛小嵐表示，是2011年以電影《艋舺》在澳門領取華語電影傳媒大獎最佳男配角照片，照片中霸氣微笑依舊，背景是藍天白雲。

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▲馬如龍遺照 。（圖／記者林奕如攝）

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▲馬如龍遺照。

馬如龍罹癌病逝，生前家屬因為擔心沛小嵐狀況，遲遲不敢說出口規劃，目前很多細節需要討論，靈堂遺照在中午時刻送來，禮儀公司人員請兒女外出買馬如龍生前最愛的滷肉、愛吃的菜等，準備好一桌給馬如龍享用。據了解，馬如龍2011年到澳門領取第11屆華語電影傳媒大獎最佳男配角，手上拿的是主辦單位給的禮券，等同於現金，可以在該飯店自由使用，馬如龍拿到後開心的拍照，留下難忘一刻。

▲沛小嵐現身 。（圖／記者林奕如攝）

▲沛小嵐稍早神情憔悴現身 。（圖／記者林奕如攝）

太子幫阮經天、鳳小岳、蔡昌憲、鳳小岳11日到靈堂弔祭，鳳小岳表示：「簡單上了香，希望他走得好，其實他走的蠻好，微笑的離開，感覺現在家人比較辛苦。」蔡昌憲則在IG感謝，「馬大哥永遠都掛著笑容，給晚輩的關心都是這麼溫暖。」林美照和馬如龍親如兄妹，也曝光沛小嵐常常放閃喊他「肝肝」（台語），因為生前太恩愛了，擔心沛小嵐身體。

▲▼鳳小岳前往馬如龍靈堂致意。（圖／記者季相儒攝）

▲▼鳳小岳、林美照前往馬如龍靈堂弔祭。（圖／記者季相儒攝）

▲▼林美照前往馬如龍靈堂致意。（圖／記者季相儒攝）

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馬如龍, 沛小嵐, 海角七號, 艋舺, 太子幫, 阮經天, 鳳小岳, 蔡昌憲, 黃鐙輝, 林美照

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