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26歲護士改當直播主月入500萬！　車房全GET「臉也全整了」

圖文／鏡週刊

【解析直播生態2】小護士轉直播月入500萬　買車買房還整了形

▲沈曼從月入人民幣2,000元的小護士（左圖），變成月入人民幣百萬的直播女神（右圖），買車買房，長相也判若兩人。（圖／翻攝自網紅之家、YY直播）

26歲的沈曼原本是月薪僅人民幣2,000元的社區醫院護理師，喜歡唱歌的她2013年玩起YY直播。即使外型不太出色，每天靠長時間直播唱歌，沈曼仍吸引萬名粉絲上線觀看。還有土豪為討她歡心，3個月內送出人民幣500萬元的虛擬禮物，顛峰時期月收達人民幣百萬元，成為當年度女直播主總冠軍。

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拿下第一名的沈曼被封為女神，她靠直播賺取大筆財富後，不僅買車、換房，最後還整了形。

【解析直播生態2】小護士轉直播月入500萬　買車買房還整了形

▲沈曼從月入人民幣兩千元的小護士（左圖），變成月入人民幣百萬的直播女神（右圖），買車買房，長相也判若兩人。（圖／翻攝自網紅之家、YY直播）

沈曼當紅那年，美籍華裔導演吳皓剛完成紀錄片《成名之路》，藉由拍攝中國影視最高學府「中央戲劇學院」畢業生，演出改編自百老匯音樂劇《名揚四海》的競爭過程，照映出80後世代對未來的徬徨與壓力。在思考下個拍攝題材時，吳皓偶然聽朋友聊起YY直播，進一步追蹤研究後，決定拍攝《虛你人生》。

【解析直播生態2】小護士轉直播月入500萬　買車買房還整了形

▲底層屌絲們看直播除了是生活消遣，還視主播為偶像，不斷上線打賞貢獻收入。（圖／城市遊牧影展提供）

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