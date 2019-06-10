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補教名師呂捷昏迷送醫！　以為是感冒「突抽搐痙攣」發病危通知

記者陳芊秀／綜合報導

補教名師呂捷擅長歷史，因為說話犀利爆紅，還主持節目《呂讀台灣》，臉書時常分享歷史小知識，吸引45萬網友追蹤。他10日晚間驚曝住院躺了16天，「我突然抽搐痙攣，然後陷入昏迷，被救護車送到醫院急救……。」

▲▼呂捷昏迷送醫。（圖／翻攝自臉書／呂捷）

▲呂捷昏迷送醫，住院躺16天。（圖／翻攝自臉書／呂捷）

呂捷在5月26日清晨突然出現抽搐痙攣的症狀，昏倒後被送往醫院急救，隨後被診斷出罹患腦膜炎，被醫院發出病危通知。他坦言從農曆年前就有感冒症狀，而且一直沒有好，當時被朋友勸休息，還說「愛錢夕鶴（愛錢死好）」，沒想到竟病倒住院，自嘲「差點『成就達成』。」

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▲▼呂捷昏迷送醫。（圖／翻攝自臉書／呂捷）

▲呂捷擅長教歷史，還紅到主持節目。（圖／翻攝自臉書／呂捷）

▲▼呂捷昏迷送醫。（圖／翻攝自臉書／呂捷）

▲呂捷5月底突然抽搐痙攣昏迷，送醫後發現是腦膜炎。（圖／翻攝自臉書／呂捷）

經過16天住院治療，呂捷平安出院，內心感觸良多，照片中的手繪畫是回家時，女兒畫給自己的，「雖然我覺得他把我畫得有點像河童……但是我還是很喜歡！」他突得腦膜炎震驚大批粉絲，眾人模仿他的毒舌作風留言，「差點自己就要成為歷史了……痊癒就好」、「花的到叫財產，花不到叫遺產，我相信你全家人都想和你一起花，所以身體健康最重要」、「腦膜炎可以全身而退真的很幸運」、「想想家人，想想自己，想想另一半，忽然之間你會忘了錢。」

▲▼呂捷昏迷送醫。（圖／翻攝自臉書／呂捷）

▲呂捷話鋒犀利，急救撿回一條命，網友模仿他毒舌留言「差點成為歷史」、「性命要顧」。（圖／翻攝自臉書／呂捷）

【呂捷臉書全文】

各位朋友，我在今天早上出院了……

我在醫院躺了16天，走出醫院看著天空，恍如隔世……有一種莫名的感動！

原來………….

坐月子就是這種感覺！

在5/26的清晨，我突然抽搐痙攣……然後陷入昏迷……被救護車送到醫院急救……當時我意識模糊……陷入彌留的狀態……我就這樣昏迷了兩天……

我醒來的時候……我心想……幹！這次ㄘㄨㄚˋ賽了！！
我好怕……怎麼辦??
我的家、我的武松、我的小武松、我的迷你武松、我媽媽…………

據說醫院發出病危通知……
我得了腦膜炎……還驗不出來是什麼病毒感染！

其實我在農曆年前就感冒了，而且一直沒有痊癒，時好時壞
很多朋友勸我休息一下，但我總是笑笑地說"愛錢夕鶴"！

沒想到，差一點就"成就達成"~

之前我寫了一篇財富是"0"健康是"1"的文章，有一些網友不以為然…………
沒有關係，或許你無法體會我今天早上走出醫院的心情~

我再一次抬頭仰望，看到的是天空…………而不是輕鋼架，坐上計程車回家。

心中有一種莫名的悸動……

*這是我回家的時候我女兒送給我的，雖然我覺得他把我畫得有點像河童……但是我還是很喜歡！

繼續散播歡樂散播愛！活著真好~啾咪！

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