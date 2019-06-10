馬如龍對兒嚴厲：壓力來要扛！　黃士庭還原「只有沛小嵐能探視」真實情況

記者李欣容、林彥君／新北報導

馬如龍昨（10日）病逝新光醫院，今日他的小兒子黃士庭現身談父親病況，雖然一度哽咽，但他強忍情緒將該說的都解釋清楚，這也和馬如龍從小教育有關，黃士庭說，「女兒他會寬容，兒子犯錯就會指正，男生就是要有肩膀。」也還原當時為什麼加護病房只有媽媽沛小嵐能進去的真實情況。

▲馬如龍兒子黃士庭出面受訪。（圖／記者季相儒攝）

馬如龍過世不只粉絲震驚、難過，就連家屬都沒做心理準備，提到父親不敵病魔，黃士庭忍不住哽咽，但隨後又抬起頭解釋病況，相當堅強。

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談到馬如龍從小教育他們的方式，黃士庭想起兒時父子互動，微微一笑，是思念也是不捨，「他對我們教育方式很自由，他都覺得對的就做，不會管學歷高不高，人一定要正氣，有時候我就想到《海角》那個角色，真的好像，他就是這個樣子的，小孩要做什麼事業，也都不會反對。」

▲黃士庭一度哽咽說不下去。（圖／記者季相儒攝）

在馬如龍傳統觀念中，兒子犯錯會指證，比較嚴厲，但女兒是女孩子，比較柔弱可以被原諒，「也是疼（兒子）啦，但是男生就是要有肩膀，有壓力要扛下來，要承擔。」

馬如龍不只一次提到自己的身後事，但也只有說要火化，沒說特別形式，「他有強調，他在乎的人都要到，兒女、孫子，還有好朋友、好兄弟，說一定要幫我通知到，但他也愛面子，擔心朋友為他擔心，所以也提過，生病期間不要打擾人家。」

▲馬如龍與老婆沛小嵐結婚多年，感情一直都非常好。（圖／資料照／記者李毓康攝）

在病房外時，記者曾聽聞沛小嵐激動說「只有我能進去」，黃士庭解釋，「因為他白血球低下，非必的要醫療，連主治都不進去，多一個人進去就多一個風險，我表姑說想進去，也是不行。」期間家屬從沒討論過拔管，但一切會讓他疼痛的救治都不做，也是一圓馬如龍想「舒服走」的遺願。