曾之喬外套一滑落…　正面照「豐滿胸型」全被看光！

記者劉宜庭／綜合報導

曾之喬最初以女團「Sweety」出道，後來在戲劇圈和主持界都闖出不錯成績，常在社群網站分享生活點滴的她，近來曬出一系列美照，期間外套一度微微下滑，讓豐滿胸形及火辣曲線更加明顯，性感畫面也在網路上掀起不少討論。

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▲曾之喬外型甜美，擁有大票死忠粉絲追隨關注。（圖／翻攝曾之喬臉書）

曾之喬造型百變，對於穿搭頗有一套看法，也是不少女孩心中的時尚標竿和模仿對象。她10日同步透過臉書、Instagram發文，曬出一系列美照，自信表示：「其實不論怎麼穿搭，態度都是自己給的。」

▲曾之喬10日晚間曬出美照。（圖／翻攝曾之喬臉書）

照片中，曾之喬綁著帥氣辮子，穿著黑色寬褲及短版運動背心，搭配透視長版外套，以及帶有一些煙燻感的妝容，整個人散發出過人氣勢。格外引人注意的是，拍照期間，她的外套一度微微滑落，不僅露出肩膀及手臂線條，豐滿胸型也全被看光，一轉向正面入鏡，性感指數更是直破表。

曾之喬將一系列美照PO網後，隨即引來大票網友留言狂讚，「喬喬好美，穿出自己的時尚態度」、「姐今天好兇」、「又美又帥，態度很重要」、「喬喬怎麼穿都好看」，意外引發一陣熱議。

▲曾之喬外套微微滑落，展現美肩、手臂線條及豐滿胸型。（圖／翻攝曾之喬臉書）



▲曾之喬正面入鏡，傲人事業線成一大亮點。（圖／翻攝曾之喬臉書）