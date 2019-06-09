郭書瑤夜游超兇！連身泳裝側面挖空「深V開到胸下」　網辣暈：會溺水

記者韓景樺／綜合報導

女星郭書瑤（瑤瑤）外型甜美可愛，更有E奶火辣好身材，清純性感兼具的她，是不少粉絲心目中的「宅男女神」。為了維持纖細好身材，她一有空就會讓自己動起來，不只上健身房，空中瑜珈和熱舞也難不倒她，9日去「夜游」的她大方秀出好身材，短短1小時就吸引3萬多網友點讚，直呼美到犯規。

▲郭書瑤夜游照片曝光，粉絲直呼太辣。（圖／翻攝自IG／郭書瑤）

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郭書瑤先前拍攝藍正龍自導自演處女作《傻傻愛你，傻傻愛我》，勇敢地克服了怕水心理，在經過一個多月的潛水特訓後，終於成功化身「金色美人魚」，在大海中以蝶式優雅游動，還能在水中翻身並睜開眼睛，讓藍正龍坦言很驚喜。

如今能在水裡悠游自在的郭書瑤，9日也曬出一張穿著細肩帶連身泳裝準備「夜游」的辣照。只見不經意側拍下的照片中，郭書瑤正高舉雙手要紮起長髮，臉蛋小巧卻五官立體的她，即使側面入鏡、沒看鏡頭也自帶一股小女人的嫵媚。

▲郭書瑤常PO出運動照，維持好身材不遺餘力。（圖／翻攝自IG／郭書瑤）

輕靠在桌邊的郭書瑤，穿著細肩帶白色泳衣，泳裝上點綴著優雅花瓣圖案，讓她整個人看起來性感又有氣質。而胸前的深V一路開到胸下，讓她傲人雙峰和深邃事業線一覽無遺，側腰處的挖洞設計，更能清楚看到她0贅肉的腰線和若隱若現的翹臀上緣，辣度破表。

粉絲看了也紛紛大呼犯規，說她穿這樣去游泳太兇太性感，「會害人忘了起來換氣溺水啊」、「嗶嗶~~~！！！！游泳池要鼻血血流成河了啦」，也有人忍不住想起當年剛出道的她，大呼熟悉的瑤瑤回來了，真的是「殺很大」。

▲粉絲直呼郭書瑤泳裝照太辣。（圖／翻攝自IG／郭書瑤）